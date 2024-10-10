Тато втік із дітьми три роки тому: їх вперше помітили в дикій природі (фото)

Батька з трьома дітьми вперше за три роки після зникнення помітили в дикій природі Нової Зеландії.

Про це повідомляє Metro.

Том Філіпс з донькою Джейдою, якій зараз 11 років, дев'ятирічним сином Маверіком і восьмирічною донькою Ембер зникли з містечка Марокпа на півночі країни в грудні 2021 року.

Але на нових кадрах, знятих 3 жовтня, видно, як сім'я, одягнена в камуфляж, гуляє пагорбами за межами свого колишнього міста.

Том Філіпс із дітьми / Фото: New Zealand Police

Том Філіпс із дітьми / Фото: TVNZ

Мама дітей Кетрін сказала, що вона дуже рада бачити, що її діти все ще живі.

Вона розповіла New Zealand Herald: "Я така щаслива, що вони всі тут. Я відчуваю таке полегшення, коли бачу всіх трьох своїх дітей. Вони всі живі".

Раніше Кетрін вже висловлювала своє занепокоєння, що її діти в небезпеці, і звинувачувала Філіпса у "загрозі життю дітей". Вона сказала: "Ембер астматик, як і я, і вона потребує медичної допомоги, яку неможливо надати з землі. Багато хто з вас каже, що з дітьми все гаразд і про них добре піклуються. Звідки ви це знаєте? Ви їх бачили? Чи це просто балачки? Те, що робить Томас, не є правильним. Неправильно розділяти і володарювати, ізолювати і контролювати. Це нехтування дітьми, це відмова від дітей, це жорстоке поводження з дітьми. Мої діти заслуговують на краще".

Джейда / Фото: Waikato Police

Маверік / Фото: Waikato Police

Ембер / Фото: Waikato Police

Детектив-інспектор поліції Ендрю Сондерс підтвердив, що останній випадок "заслуговує на довіру". Він сказав: "Хоча більше нічого важливого не було знайдено, слідчі зараз оцінюють зібрану інформацію, щоб визначити подальші кроки. Це вперше, коли всі троє дітей були помічені, що є позитивною інформацією, і ми знаємо, що це буде заспокійливим для всієї родини дітей".

Філіпс і троє його дітей вперше зникли у вересні 2021 року, але повернулися на свою ферму через 18 днів після того, як жили в наметі в густих заростях чагарнику. Але через декілька місяців вони знову зникли, востаннє їх бачили 9 грудня 2021 року.

Том Філіпс / Фото: New Zealand Police

Чоловік не з'явився до суду в січні 2022 року за звинуваченням у марнотратному використанні поліцейського персоналу та ресурсів. Його також розшукують за ймовірне збройне пограбування банку в Те-Куїті у вересні 2023 року.

Громадськість була попереджена не наближатися до нього, попри те, що було зафіксовано щонайменше 40 випадків, які офіцери вважали значними.

Інспектор Сондерс сказав, що він вважає, що батькові допомагали, поки він був у бігах. Він зазначив: "Імунітет від судового переслідування буде розглядатися для всіх, хто вчинив злочин, допомагаючи Тому Філіпсу, якщо вони нададуть інформацію або докази, які приведуть до встановлення місцеперебування і безпечного повернення дітей".

Нагадаємо, після урагану у США безвісти зникла родина українців з Херсона. 41-річна Анастасія, 40-річний Дмитро і їхній 13-річний син Євген вважається зниклими безвісти від 26 вересня. Їх досі не знайшли.

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