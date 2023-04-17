Тато заскочив медсестру, яка жбурляла його новонароджену дитину обличчям донизу: чим усе закінчилося

У Сполучених Штатах Америки новоспечений татусь став свідком того, як медсестра жбурляла його новонародженого сина обличчям у ліжечко.

Про це пише dailystar.co.uk.

Медсестрі відділення інтенсивної терапії у Вест-Айліпі, Лонг-Айленд, було пред'явлено звинувачення в тому, що вона поставила під загрозу благополуччя дитини. Її заарештували.

Повідомляється, що медикиню Аманду Берк зняв на камеру батько дитини Фідель Сінклер через вікно відділення інтенсивної терапії.

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Жінку звільнили з роботи через декілька годин після того, як малечі Нікко вже було завдано шкоди. Хлопчику було всього два дні.

Зі свого боку, мама дитини Консуела Саравіа згадувала, як швидко зіткнулася з медсестрою: "Я сказала їй: "Я не хочу, щоб ти чіпала мою дитину! Ти щойно вдарила його". На що вона відповіла легковажно: "О ні, якщо ви думаєте, що я погано з ним поводилася або щось таке, мені дуже шкода".

Внаслідок інциденту дитина не отримала травм. Втім, батьки Нікко побоюються, що таке неправильне поводження могло статися з іншими дітьми через відсутність камер спостереження.

Берк постане перед судом 2 травня. Дію її ліцензії медсестри поки що не призупинено.

Нагадаємо, британка під час прибирання сімейного фургона випадково дізналася шокувальну правду про свого чоловіка. Вона одразу повідомила до поліції і її коханого ув'язнили.

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