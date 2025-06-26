"Татусь вдома": нове прізвисько Трампа використали в Білому домі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Білий дім використав прізвисько «татусь» щодо президента США Дональда Трампа в опублікованому в четвер, 26 червня, відео, в якому йдеться про візит американського лідера на саміт НАТО у Гаазі.

На це звернуло увагу агентство Reuters.

«Татусь удома», — йдеться в дописі на офіційному акаунті Білого дому в мережі X. Коротка добірка кадрів про перебування Трампа на саміті НАТО супроводжується піснею Ашера «Hey Daddy (Daddy’s Home)».

Реклама

Сама пісня має еротичний зміст, в ній йдеться про коханця, якого дівчата називають своїм «татусем».

На відео — Трамп прибуває на саміт НАТО, спілкується з лідерами країн-членів Альянсу, вітається з президентом України Володимиром Зеленським, проводить пресконференцію після саміту.

Чому Трампа назвали «татусем»

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте використав слово «татусь» під час зустрічі з Трампом на саміті в середу після того, як президент США розкритикував Ізраїль та Іран за порушення угоди про припинення вогню.

Трамп порівняв військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем із бійкою між дітьми.

Реклама

«Вони сильно посварилися, як двоє дітей на шкільному подвір’ї. Знаєте, вони люблять битися як божевільні, і ви не можете їх зупинити. Нехай вони б’ються близько двох-трьох хвилин, і тоді їх легко зупинити», — сказав лідер Білого дому.

У відповідь Рютте засміявся і додав: «А потім іноді татусеві доводиться використати міцне слівце, щоб зупинити їх».

Пояснення генсека НАТО

В інтерв’ю агентству Reuters після саміту Рютте сказав, що він використав слово «татусь», щоб описати те, як деякі союзники, здається, сприймають Сполучені Штати, а не конкретно Трампа.

«У Європі я іноді чую, як країни кажуть: „Гей, Марку, чи залишаться США з нами?“. І я відповів, що це звучить, ніби маленька дитина запитує свого батька: „Гей, ти все ще залишаєшся з родиною?“ — сказав Рютте.

Реклама

На запитання, чи означає це, що інші члени НАТО схожі на дітей, які зараз дорослішають після обіцянки витрачати більше на оборону, Рютте відповів, що вони «вже дозріли» та усвідомили, що їм потрібно активізувати свої зусилля та «зрівняти» свої витрати на оборону з витратами Сполучених Штатів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо назвав цьогорічний саміт НАТО «самітом Трампа», оскільки лідери 32 країн погодилися виконати його ключову вимогу щодо збільшення оборонних витрат до 5 % ВВП.