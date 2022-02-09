"Таємна дипломатія": Саакашвілі розповів про чотири секретні зустрічі з Лукашенком

"Таємна дипломатія": Саакашвілі розповів про чотири секретні зустрічі з Лукашенком

Зустрічі відбувалися ще за президенства Міхо.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого затримали у Тбілісі, під час свого президентства чотири рази таємно зустрічався із Олександром Лукашенком у Лондоні.

Про це Саакашвілі заявив під час засіданн суду, повідомляє "Грузія Online".

"Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію, - це результат моїх поїздок до Лондона", - сказав він.

До слова, 2019-го Лукашенко говорив, мовляв, готовий був за прикладом Москви визнати незалежність Абхазії. Втім, зупинився, адже такий крок спричинив би запровадження санкцій проти Білорусії. За його словами, збитки від цих санкцій російська влада не готова була компенсувати.

Нагадаємо, кілька днів тому Лукашенко заявив: може визнати Південну Осетію та Абхазію незалежними державами, а Крим - частиною Росії, "якщо він зрозуміє", а російський президент Володимир Путін "скаже, що це потреба".

Своєю чергою, в Кремлі наголосили, що не бачать необхідності надсилати Мінську сигнали про необхідність визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, а також Криму як регіону Росії.

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