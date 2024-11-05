Пристрої детонували у посилках, що доставляли цивільними літаками.

Росію підозрюють у плануванні відправлення запальних пристроїв на літаки, що прямують до США. Два пристрої, які спалахнули в Європі, були частиною таємної операції РФ з встановлення їх на вантажних або пасажирських суднах.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Два вибухи сталися у липні 2024 року на складах логістичної компанії DHL в Німеччині та англійському Бірмінгемі.

Співробітники західних служб безпеки заявили, що обидва інциденти були частиною таємної російської операції, яка мала на меті здійснити теракти на вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США та Канади, йдеться у матеріалі.

Слідчі вже з’ясували, що виготовлені пристрої — електричні масажери, імплантовані легкозаймистою речовиною на основі магнію.

У розвідці переконані, що за диверсійно-вибуховою компанією стоїть російське ГРУ.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, якого The Wall Street Journal попросив прокоментувати, вчергове все заперечив.

"Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень. Це традиційні необґрунтовані інсинуації ЗМІ", — сказав він.

За заявою європейської влади, Росія стоїть за розширеною диверсійною кампанією, зокрема, підпали у Британії та Чехії, атаки на трубопроводи та кабелі передачі даних у Балтії, втручання у водопостачання у Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія мобілізувала своїх симпатиків у Молдові, проте Маї Санду вдалось перемогти на виборах президента.

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