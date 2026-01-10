Таємна війна Росії проти Заходу: британська розвідка попередила про "експорт хаосу"

Путін готує спецоперації проти Заходу / © ТСН.ua

Реклама

Нова очільниця британської розвідки МІ6 Блез Метревелі попередила про багатогранну загрозу з боку Росії, пояснивши, що режим Путіна просуватиме на Захід «експорт хаосу».

Про це пише видання Independent.

За словами Метревелі, Путін провокує нову «еру невизначеності», старанно переписуючи неписані правила конфлікту.

Реклама

Як зазначає видання, очільниця британської розвідки говорить про сценарій не відкритих військових ударів, а прихованих атак із «сірої зони».

«Ми всі знаємо про існування запланованих диверсій, вбивств, хакерських атак, кіберзлочинності та атак дронів. Такі концепції добре відомі та міцно вкорінені у суспільній свідомості», — йдеться в публікації.

Однак, на думку експертів з безпеки, новим елементом цієї таємної війни Кремля стане використання приватних осіб, організацій, рухів та компаній, які таємно діють в інтересах Росії.

У цьому контексті видання згадує про Яна Марсалека, який був операційним директором Wirecard, німецької компанії з обробки платежів, і майже 10 років працював на російське розвідувальне агентство ГРУ.

Реклама

Також згадується дрібний злочинець Ділан Ерл, ватажок підпалу складу у східному Лондоні, де зберігалася допомога Україні, який був завербований онлайн російською ПВК «Вагнера».

«Коли ми думаємо про російську агресію та спроби посіяти розбрат серед західних союзників, нам слід розширити наше уявлення про те, наскільки далеко Кремль готовий зайти в усіх сферах життя, щоб спричинити руйнування та поширити занепокоєння», — пише видання.

Нова очільниця MI6 не випадково звернула увагу на масштаби таємної мережі «сірої зони» Росії та шкоди, яку Москва може завдати вразливим цілям, використовуючи прихованих агентів.

«Оскільки війна в Україні наближається до свого п’ятого року, а зусилля щодо досягнення мирної угоди тривають, ми можемо очікувати посилення активності в цьому просторі. Британія та Європа повинні бути готові», — підсумувало видання.

Реклама

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв опублікував на своєму акаунті X відео удару «Орешніком» по Львівщині і пригрозив війною в Європі.