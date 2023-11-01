Таємне лікування в Ізраїлі та сини Путіна: з'явилися нові факти про російського диктатора

У Путіна є “таємний” молодший син, про якого раніше інформація в медіапросторі не піднімалася. Проте він також хворів на рак.

Путін лікувався від раку в 2020 році в Ізраїлі. До цього лікування там проходив молодший син диктатора, який також боровся з раком.

Про це журналісту Дмитру Гордону повідомив російський професор Валерій Соловей.

За його словами, в Ізраїлі спочатку від раку лікувався молодший син Путіна, а вже в 2020 році - сам диктатор. За цим процесом безпосередньо слідкував прем’єр Нетаньяху.

"На рубежі 2019-20-го років у нього була діагностована важка форма раку. Тяжка і тривала ремісії, що не піддається. У лютому 20-го року йому зробили операцію ізраїльські лікарі... Вони курирували лікування його, вони займалися таргетною терапією... Чому саме Ізраїль? Справа в тому, що перед цим в Ізраїлі був вилікований син, молодший син Путіна, від раку. І лікування його тоді курирував безпосередньо Нетаньяху, який теж тоді був прем'єр-міністром, тому Путін довіряв йому", - розповів професор.

Він також додав, що від Кабаєвої у Путіна троє дітей.

"У нього від Аліни Кабаєвої троє дітей, двоє з них хлопчики, наскільки я знаю. Те, що троє дітей – це точно. Вона є власне його дружиною... може і вінчаною, але не розписаною", - підкреслив Валерій Соловей.

Нагадаємо: в ГУР вважають, що чутки про смерть Путіна можуть робитися для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

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