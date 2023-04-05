Таємне життя з Кабаєвою та найдорожча у світі яхта: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя Путіна

Гліб Каракулов — капітан Федеральної служби охорони, який до середини жовтня 2022 року працював інженером в управлінні президентського зв’язку і втік з Росії — підтвердив, що палац Путіна на березі Чорного моря справді будувався для диктатора.

Про це він сказав в інтерв'ю центру "Досьє".

"З найгучнішого — це палац Путіна. Усі там почали за тиждень (після виходу розслідування - ред.) намагатися відмазатися, що це якийсь апарт-готель. Звичайно, мені теж захотілося зрозуміти. Підійшов до нашого співробітника, мого колеги. Якщо я їжджу в непідготовлені резиденції, то він їздить і в Сочі, і в Пітер на постійній основі. Тобто дуже часто там проводить час. І вже він точно знає. Тим більше, він відповідає за радіозв'язок і всі об'єкти, які плануються до відвідування, він їх об'їжджає, перевіряє. Я в нього запитую: то палац — він є? Він каже: "Ну так, є. Туди частенько їжджу, зв’язок перевіряю".

Гліб Каракулов також підтвердив, що за непрямими ознаками зробив висновок про достовірність ще одного розслідування команди Навального — про те, що Путіну належить одна з найдорожчих яхт у світі, Scheherazade. Він зазначив, що в розслідуванні показували списки співробітників ФСО.

"І мені кілька прізвищ здалися дуже знайомими. Справа в тому, що у відрядженнях через мене проходять списки наших працівників. Не тільки саме наших по зв’язку, а всі основні списки. І ці прізвища — не Іванов чи Петров, які примелькалися б. Тут теж у мене жодних сумнівів немає, що це справді його яхта", — сказав колишній офіцер ФСО.

Він також розповів про те, що в різних резиденціях Путіна створені ідентичні кабінети, щоб не можна було здогадатися про те, де він перебуває в даний момент. Крім того, Путін любить замітати сліди і відправляти свій літак до іншого міста, імітуючи візит, водночас залишаючись в якій-небудь з резиденцій. Це робиться, щоб заплутати іноземну розвідку. Володимир Путін, за його словами, не користується ні мобільним телефоном, ні Інтернетом.

"Вся інформація, яку він отримує, – лише від людей, які безпосередньо близькі. Він живе у своєрідному інформаційному вакуумі", – стверджує офіцер спецзв’язку. Також він підтвердив, що люди, які мають перебувати в одному приміщенні з Путіним, як і раніше, проходять двотижневий карантин. За словами Каракулова, йому невідомо про те, щоб президент РФ тяжко хворів.

"Зараз він дуже замкнувся. Він відгородив себе від усього світу всілякими бар’єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. Спотворилося у нього сприйняття дійсності", – говорить він.

Колишній співробітник ФСО також підтвердив інформацію про те, що Путін вважає за краще переміщатися між своїми резиденціями на спеціальному бронепоїзді. А на Валдаї він буває найчастіше.

Ймовірно, саме там у нього "сімейне гніздо" з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою. За словами Каракулова, про спільне життя Путіна з Кабаєвою знають всі офіцери, які охороняють президента РФ.

Під час поїздок Путін завжди бере з собою переговорну кабіну – куб висотою 2,5 метра з обладнаним робочим місцем. Звідти він здійснює захищені телефонні розмови.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін разом гімнасткою та ймовірною мамою його дітей Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї та витрачають гроші з кіпрського офшору Ermira Consultants, який є "общаком" для очільника Кремля та його оточення.

Видання "Проект" підрахувало, що Аліна Кабаєва володіє нерухомістю на 120 мільйонів доларів. Частково її маєтки оформлені на близькі до Путіна і його оточення підставні фірми, є й житло, записане на родичів.

Путін і Кабаєва: чи справді в них є спільні діти

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