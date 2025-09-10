ТСН у соціальних мережах

Світ
587
3 хв

Таємні бункери Путіна: ЦРУ розкрило один із секретів диктатора

В Росії для Путіна побудували мережу ідентичних кабінетів, які, ймовірно, приховані у різних бункерах по всій країні.

Ірина Ігнатова
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) виявило, що кремлівський диктатор Володимир Путін керує Росією з щонайменше трьох ідентичних кабінетів, розташованих у різних регіонах РФ. Ця система дозволяє «фюреру» приховувати своє справжнє місце перебування та підтримувати «інформаційний кокон» навколо себе.

Про це з посиланням на спецслужби розповіли журналісти Дрю Гіншоу та Джо Паркінсон у своїй книзі «Обмін: таємна історія нової холодної війни», фрагмент якої опублікувала The Times.

Мережа ідентичних кабінетів: як Путін приховує місце перебування

Журналісти стверджують, що російський лідер керує країною з «ретельно сконструйованих, ідентичних конференц-залів». Кожен з трьох кабінетів «побудований і облаштований за абсолютно однаковими вимогами, аж до точного розташування президентського тримача для олівців з двоголовим орлом на лакованому дерев’яному столі».

Ці приміщення, що не мають вікон, ретельно відтворені до найменших деталей, зокрема з «десятьма ідеально заточеними олівцями», щоб уникнути будь-яких підказок щодо справжнього місця, де перебуває диктатор.

Путін, який тримає в своїх руках владу в Росії вже майже чверть століття, відмовляється користуватися мобільним телефоном і рідко користується інтернетом. Замість цього він проводить наради за допомогою відеозв’язку через монітор на пересувній стійці.

Навіть найближче оточення диктатора, яке працює на нього десятиліттями, часто не знає, з якого з 11 часових поясів Росії той телефонує. Співробітники офісу Путіна іноді оголошують, що він їде з одного місця до іншого, а потім відправляють порожній кортеж до аеропорту та літак-обманку. А потім Путін з’являється на відеоконференції і вдає, що перебуває там, де його насправді немає.

«Жоден з десяти ідеально заточених олівців, жодна інша деталь у цих приміщеннях без вікон не дають підказки про справжнє місце перебування Путіна», — йдеться у книзі.

«Інформаційний кокон»: керування з бункерів та затримання журналіста

З одного з таких кабінетів Володимир Путін, як стверджують журналісти, «віддавав наказ» про затримання в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у березні 2023 року. З цих «бункерів епохи Zoom» диктатор керує країною, що перебуває у стані війни.

Він віддає накази командирам на фронті в Україні та «закручує гайки» всередині країни. Інженери Президентського управління зв’язку відправляють вантажівки з обладнанням по всій Росії, щоб підтримувати «спецзв’язок» для шифрування дзвінків «боса».

Водночас комп’ютери на столах Путіна залишаються повністю відключеними від Інтернету. Деякі інженери жартома називають це «інформаційним коконом», в якому живе і працює російський президент. Ця система дозволяє Путіну повністю контролювати інформаційне поле навколо себе та ухвалювати рішення в стані максимальної ізоляції від зовнішнього світу.

Нагадаємо, Путін може протриматися при владі ще років десять, якщо дотримуватиметься низки умов. Історик Ярослав Грицак дав свій прогноз щодо майбутнього російського диктатора, а також розповів, що чекає на Росію після його відходу.

