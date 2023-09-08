Таємні переговори ООН з Росією: BILD розсекретив лист Гутерреша з пропозиціями щодо зняття санкцій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з МЗС РФ про можливе послаблення санкцій проти Росії. Передбачається, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення зернової угоди. По суті цього і вимагав Кремль, влаштовуючи шантаж з експортом українського зерна.

Про це повідомляє BILD, у розпорядження якого потрапив секретний лист генсека Гутерреша, який він надіслав ще 28 серпня голові російського МЗС Сергію Лаврову.

У листі, за даними видання, йдеться, що ООН пропонує укласти угоду про зернову угоду, яка включає виконання вимог РФ.

Йдеться про зняття цілої низки санкцій. Згадуються чотири основних пункти.

Скасування санкцій проти “Россельхозбанка” в ЄС та дозвіл для цього банку обходити обмеження, пов'язані з відключенням від SWIFT

“RSHB Capital SA (“Россельхозбанк”) обмінюватиметься повідомленнями зі світовими фінансовими інститутами через SWIFT. Це дозволить йому взяти на себе роль інтерфейсу та надавати технічні послуги для платежів, не граючи при цьому ролі банку. Тож йому не буде потрібна банківська ліцензія відповідно до законодавства Люксембургу”, — йдеться у листі генсека ООН.

Також журналісти звернулися до SWIFT, де опосередковано підтвердили ці дані. “Ми обізнані про дискусії на високому рівні, які нині відбуваються навколо Чорноморської зернової ініціативи, і уважно стежимо за розвитком подій”, — зазначили у SWIFT.

Страхування російських вантажних суден у Чорному та Азовському морях британським страховиком Lloyd's

“Спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів... ООН буде підтримувати страхування, щоб наголосити на важливості російського експорту для глобальної продовольчої безпеки та збільшити кількість учасників ринку, з кінцевою метою зниження витрат на страхування для скорочення російських експортерів”, — йдеться у листі Гутерреша.

Раніше в Lloyd's заявили, що не страхуватимуть постачання зерна з українських портів без нового коридору під егідою ООН. Генеральний директор компанії Джон Ніл заявляв, що з ООН проводяться “активні дискусії” щодо нової угоди про “зерновий коридор” у Чорному морі.

Часткове повернення російським виробникам добрив їх активів, заморожених в ЄС

“ООН може й надалі допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній із виробництва добрив у Європейському Союзі”, — написав Гутерреш Лаврову. Генсек ООН попросив російське МЗС надати “список конкретних рахунків або активів” і повідомив, що “російські компанії з виробництва добрив мають звернутися до відповідних національних органів ЄС за винятком”.

Дозвіл російським судам з продовольством та добривами швартуватися в портах країн ЄС

“ООН готова розглянути подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи спрощені процедури видачі відповідних дозволів, зокрема перед виходом із російських портів”, — йдеться у листі. Зазначається, що з цією метою представники ООН уже “провели переговори з Європейською комісією та окремою владою (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди)”.

Зазначається, що Кремль ще не погодився на пропозицію ООН. Проте зазначено, що російська сторона відповідає, бо вважає умови “надто хорошими, щоб бути правдою” і сумнівається у реальності виконання плану ООН.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган та російський президент-диктатор Росії Володимир Путін не змогли домовитися про відновлення “зернової угоди”.

Читайте також: