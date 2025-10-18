Таємні переговори: у США обговорюють можливу зустріч Трампа з Кім Чен Ином наступного місяця

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Посадовці адміністрації президента Дональда Трампа приватно обговорюють можливість організації зустрічі між американським лідером та його північнокорейським колегою Кім Чен Ином під час його майбутнього візиту в Азію наступного місяця. Однак джерела, знайомі з ситуацією, висловлюють скептицизм щодо того, що ця зустріч зрештою відбудеться.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

Фактор Трампа: бажання зустрітися

Наразі посадовці не розпочинали серйозного логістичного планування, необхідного для організації такого візиту. Це пов’язано з тим, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було прямого зв’язку, який мав місце під час першого президентського терміну Трампа. Зокрема, перше цьогорічне звернення Трампа до північнокорейського лідера залишилося без відповіді, оскільки КНДР відмовилася прийняти лист.

Натомість Білий дім зосереджений на організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі загострення торгівельної напруги між двома країнами.

Проте Дональд Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися з Кім Чен Ином. Його інтерес особливо зріс після того, як у серпні він приймав президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Лі запросив Трампа відвідати зустріч міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, припустивши, що це може стати чудовою нагодою для зустрічі з Кім Чен Ином.

«Я зроблю це, і ми проведемо переговори. Він хотів би зустрітися зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним, і ми покращимо відносини», — сказав тоді Трамп про північнокорейського лідера.

Сам Кім Чен Ин також висловив готовність сісти за стіл переговорів під час виступу перед парламентом КНДР минулого місяця. У Північній Кореї очікують, що США «відмовляться від своєї порожньої одержимості денуклеаризацією та захочуть мирного співіснування з Північною Кореєю на основі визнання реальності».

Історія стрімких зустрічей і перешкоди

Хоча гучні саміти між Трампом і Кім Чен Ином у його перший термін не досягли головної мети — стримування ядерної програми Північної Кореї, вони продемонстрували, наскільки швидко може змінитися ситуація.

Наприклад, остання зустріч між двома лідерами у 2019 році була організована поспіхом, після того, як президент США запросив Кім Чен Ина зустрітися в демілітаризованій зоні (ДМЗ) через Twitter менш ніж за 48 годин. Тоді Трамп став першим президентом США, який ступив на територію ізольованої Північної Кореї.

Однак наразі обставини відрізняються. Відносини між двома Кореями були тоді значно теплішими. Тепер же, за даними Міністерства об’єднання Південної Кореї, жодного спілкування між Сеулом і Пхеньяном щодо можливого саміту Північна Корея-США немає. Крім того, хоча команди безпеки Білого дому вже здійснили дві поїздки до Південної Кореї для вивчення локацій, вони не відвідували район Пханмунджому (ДМЗ), де відбулася остання зустріч. Це свідчить про те, що повторення поспішного саміту 2019 року наразі не планується.

Нагадаємо, минулого місяця Кім Чен Ин заявив про розробку нової ядерної доктрини КНДР. Оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційних збройних сил. Очікується, що деталі цієї концепції офіційно представлять на дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї.