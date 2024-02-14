Таємні перемовини за спиною України: про що хотів домовитися Путін і чи повірили диктатору

Спливла приголомшлива інформація про нібито “таємну зустріч” радників Путіна та Байдена у Туреччині, де мали обговорити “мир в Україні”. Кажуть, що з цього приводу у Вашингтоні навіть скликали термінову зустріч топ-високопосадовців, включно з представниками президента та ЦРУ.

Про що хотів домовитись Путін, чи повірили диктатору у Білому домі та чому в Європі застерігають не вестися на “мирні ініціативи” Кремля - в ексклюзиві TSN.ua.

Таємні переговори без України

США та Росія за допомогою посередників обговорювали мир в Україні. Приголомшливі деталі таємної зустрічі представників Москви та Вашингтону у Туреччині стали відомі журналістам Ройтерз. Їхні джерела, близькі до Кремля, стверджують, що таким чином наприкінці 23-го року Путін просигналізував Сполученим штатам про свою готовність до перемовин.

За словами трьох російських чиновників, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року.

Також відомо, що неофіційні контакти між РФ та США через посередників відбувалися з ініціативи Росії, проте, як кажуть джерела, ні до чого не призвели.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ТАЄМНІ ПЕРЕГОВОРИ ЗА СПИНОЮ У ЗЕЛЕНСЬКОГО? Путін намагався заморозити війну в Україні

Що задумав Путін

Путін готовий до “миру”, але, звісно, що на своїх умовах. За словами одного з путінських чиновників, який залишився анонімним, очільник Кремля був нібито серйозно налаштований на припинення вогню, проте, звісно, збирався зберегти окуповані в України території за собою. Говорити ж про такий “мир”, диктатор хотів саме з представниками США, а не напряму з Україною.

Росіяни стверджують, що у США тоді нібито задумались про перемовини, та навіть терміново зібрали нараду, на якій були присутні радник з нацберезпеки президента Байдена Джейк Салліван, очільник держдепу Ентоні Блінкен та навіть директор ЦРУ Білл Бернс. Врешті-решт у Вашингтоні Путіну не повірили, і заявили, що без України такі чутливі питання не обговорюватимуть.

Також читайте Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху

"Контакти з американцями закінчилися нічим", – повідомило анонімно високопоставлене російське джерело, обізнане з переговорами наприкінці 2023-2024 рр.

Друге російське джерело, знайоме з цими контактами, повідомило, що американці через посередників заявили Москві, ніби не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України.

Третє джерело, поінформоване про перебіг переговорів, повідомило: "З американцями все розвалилося". Мовляв, США не хотіли тиснути на Україну.

США не “купилися” на Путіна

Цікаво й те, що схоже відмову США у Москві сприйняли як такий собі ляпас. Один із російських чиновників у коментарі Ройтерз заявив, що Путін хоч і попросив “миру”, готовий воювати до останнього. У Вашингтоні жодному слову Путіна не повірили і в січні 14-го року обрубали контакти, які росіяни нібито вибудовували кілька довгих місяців.

Ідея полягала в тому, що Салліван поговорить з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначить подальші кроки, повідомило одне з російських джерел. Але коли в січні пролунав дзвінок, Салліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню без України.

У Києві ж неодноразово заявляли, що не вестимуть жодних мирних перемовин з РФ, поки вона не забере свої війська з України. Не треба забувати і про те, що Росія має сповна відповісти за скоєні військові злочини. Позицію України пояснив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вступати в переговори, коли вбивці перебувають на твоїй території, ну це якось дивно виглядає. (...) Тобто він (агресор) досяг певної мети, так не всіх цілей. Але це означає, що він буде прагнути їх далі досягати. Чому? Тому що відповідальності у Росії не буде. Якщо вона залишається на окупованих територіях, відповідальність у неї не настає. Вона буде скрізь говорити: "Які воєнні злочини? Ми на цій території залишилися – ми виграли війну", - каже Подоляк.

Заява розвідки країни НАТО

В жодному разі не вірити брехливим заявам Кремля про мир радять в одній із розвідок НАТО. Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін зробив гучну заяву і пояснив, в яку гру грає Путін, і навіщо йому насправді потрібні розмови про можливий мир.

"Ми бачимо, що є різні люди, якими Росія намагається маніпулювати як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, і цей наратив про мир – дуже поширена тема, яку продавлюють. Про нього Заходу розповідають різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки і так далі. Таких розмов про мир дуже багато", - заявив він.

Інсайд від естонської розвідки

Говорять про “мир”, але готуються до затяжної війни. Саме таку стратегію на думку Голови зовнішньої розвідки Естонії обрав Путін, і зупинятися кремлівський диктатор явно не збирається. За допомогою ж агентів впливу, які знову і знову говорять про замороження війни, Путін хоче переконати більше людей на Заході, які б виступали проти підтримки Україні.

Також читайте "Рамштайн-19": Остін зробив заяву про підтримку України

"У будь-якому разі, Кремль розглядає цей конфлікт з Україною як довгостроковий. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть Росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир – це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприйнятливе до такого роду розмов", - йдеться в повідомленні.

Що готує Україні Захід

Наприкінці 23-го року приголомшливу статтю випустило видання Politico. Як стверджують журналісти, на Заході змінили тактику і дійсно говорять про заморозку війни. Але кидати Україну, як про це волають на болотах, не збираються. У Вашингтоні та Брюсселі мають новий план для захисту України.

Представник адміністрації президента США та європейський дипломат заявили, що ці зусилля включають посилення систем ППО, будівництво укріплень, а також протитанкових загороджень і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю.

Крім того, наразі у США зосередженні на тому, щоб збільшити виробництво зброї у самій Україні. Всі ці зусилля направлені на те, щоб зміцнити позиції України для "будь-яких майбутніх переговорів", оскільки "єдиний спосіб закінчити війну в кінцевому підсумку — це переговори", вважає джерело.

У США хочуть, щоб Україна мала сильну переговорну позицію, водночас жодних переговорів з агресорами поки не планується.

Своює чергою європейський дипломат розповів журналістам, що Євросоюз також погрожує прискоренням членства України в НАТО, щоб "поставити українців у кращу ситуацію для переговорів" з Росією.

Але очікувати членства України в НАТО у найближчій перспективі не варто. Торік у медіа ширилися чутки, що Альянс буде готовий надати запрошення Києву уже влітку 24-го на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні. Проте, за словами посла США в Альянсі Джуліанни Сміт, цей прогноз навряд чи справдиться.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін планув здійснити візит до турецького лідера Реджепа Ердогана. Однак зустріч перенесли нібито через те, що сторони не змогли дійти порозуміння з низки важливих питань. Вочевидь саме Ердоган сьогодні дистанціюється від Кремля.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.