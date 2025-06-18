Таємні рахунки Третього рейху: нащадок есесівця вимагає від банку повернути награбовані гроші євреїв

Швейцарський банк ігнорує зипити нащадка офіцера СС про долю мільйонних статків на таємних рахунках нацистів

Реклама

71-річний Детлеф Кьолер, син офіцера СС Вольфганга Кьолера, виявив у письмовому столі батька номери секретних рахунків у швейцарському банку та коди доступу до них. Нащадок есесівця вважає, що на цих рахунках зберігаються мільйони, награбовані нацистами у євреїв у період з 1936 по 1944 роки.

Про це він розповів в інтерв’ю BILD.

Разом з ізраїльським рабином Ефраїмом Меїром, головою фонду Tkumat Israel Foundation, який займається розшуком єврейських активів часів Третього рейху, Детлеф Кьолер прагне довести існування цих коштів та домогтися їх повернення жертвам Глокосту.

Реклама

«У нас є номери рахунків та коди, необхідні для доступу до них. Проте швейцарський банк UBS досі відмовляється надати інформацію про місцезнаходження цих грошей», — сказав Меїр.

За словами чоловіків, батько Кьолера, Вольфганг, служив у 12-й танковій дивізії СС «Гітлерюгенд», а після закінчення Другої світової війни став розпорядником цих таємних рахунків Рейху.

Детлеф Кьолер згадує розмову з батьком у 1999 році, незадовго до його смерті.

«Зараз я розповім тобі правду. Те, що ти тепер маєш, коштує мільярди», — сказав тоді сину колишній офіцер СС.

Реклама

Він мав на увазі саме ті банківські рахунки, відкриті в період з 1936 по 1943 роки. За інформацією BILD, шість нацистських діячів перевели на ці рахунки кошти, зокрема конфісковані єврейські активи. Цю інформацію підтверджує Гельмут Гензель, друг покійного Кьолера, у своїй нотаріально завіреній заяві, де він свідчить про те, що чув про існування цих таємних рахунків. Детлеф Кьолер вважає, що як спадкоємець має законне право на ці кошти.

«Після війни його [Вольфганга — ред.] призначили довіреною особою щодо цих рахунків. Наскільки мені відомо, він ніколи не чіпав цих грошей. У мене є чинне свідоцтво про спадщину, отже, я є законним власником рахунків. Ми прагнемо передати ці кошти нащадкам жертв Голокосту», — зазначив Кьолер.

Детлеф Кьолер та Ефраїм Меїр познайомилися 18 років тому і з того часу спільно працюють над поверненням цих активів. Основною перешкодою є заперечення банків щодо існування будь-яких таємних нацистських рахунків. У зв’язку з цим банк UBS (раніше Crédit Suisse) зазнає критики та звинувачень у приховуванні інформації про такі рахунки. Серед тих, хто висуває звинувачення, є як приватні особи, так і представники Сенату США.

«Протягом останніх років ми подали декілька офіційних звернень до UBS з вимогою повернути кошти з шести рахунків, які юридично належать нашому клієнту», — повідомив єрусалимський адвокат Шмуель Бекер. Оскільки банк досі ігнорує запити, юрист має намір подати позов до суду.

Реклама

Нагадаємо, Колишній віцепрезидент США Альберт Гор жорстко розкритикував дії адміністрації Трампа. Він порівняв політику чинної адміністрації Білого дому з методами, які використовувала нацистська Німеччина в 1930-х роках.