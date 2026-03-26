Орбан та Путін / © Associated Press

Угорський журналіст Саболч Паньї назвав звинувачення у шпигунстві, висунуті проти нього урядом Віктора Орбана, безпрецедентним тиском на свободу слова в ЄС. Розслідувач пов’язує кримінальне переслідування зі своєю роботою над темою секретних зв’язків очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто з Кремлем та ймовірним контрабандним вивезенням грошей та коштовностей із Росії.

Про це стало відомо з допису журналіста у соцмережах.

Що відомо про звинувачення угорського журналіста

Звинувачення на адресу Паньї пролунали під час урядового брифінгу від Гергелі Гуляша. Журналіст, який понад десять років досліджує російський вплив в Угорщині, вважає таку реакцію держави ознакою копіювання методів диктаторських режимів.

«Звинувачення журналістів-розслідувачів у шпигунстві безпрецедентне у 21 столітті від держави-члена Європейського Союзу. Це дійсно належить путінській Росії, Білорусі і подібним режимам», — заявив Саболч Паньї.

Він наголосив, що вважає свою роботу не шпигунством, а навпаки — «антишпигунською діяльністю журналіста», метою якої є викриття іноземного втручання.

Таємні канали зв’язку Сіярто та Лаврова

Паньї розповів, що від 2023 року розслідує ймовірні незаконні контакти міністра закордонних справ Угорщини з російськими посадовцями. Зокрема, йдеться про використання спецзасобів зв’язку, прихованих від офіційних структур угорського МЗС.

«Я намагався зрозуміти, чи може бути третя, четверта тощо комунікація між Сіярто-Лавровим — це також низка питань, які бачили європейські служби, але угорські МЗС не знають. Чи може Петер Сіярто користуватися телефоном та номером телефону або іншим пристроєм, який прихований від всіх в угорських закордонних справах?» — зазначив розслідувач.

Вивезення готівки з Росії до Угорщини — що відомо

Найбільш резонансною частиною розслідування є інформація про підозрілі вантажі, які могли прибувати з Росії до Угорщини літаками політичної еліти. Паньї посилається на дані спецслужб шести країн НАТО та ЄС, отримані через перехоплення розмов російських чиновників.

«Згідно з моїми відомостями від служб національної безпеки ЄС та НАТО, щонайменше від 2016-2017 років з’явилася інформація про те, що великі суми готівки та дорогоцінного каміння можуть прибувати з Росії на угорських урядових літаках або приватних літаках», — стверджує журналіст.

Він додав, що намагався з’ясувати, як саме перевіряють пакунки на таких рейсах і чи повертаються чиновники з Москви з більшою кількістю сумок, ніж виїжджали, уникаючи контролю в аеропортах.

Відсутність контролю та захист джерел

Паньї підкреслив, що в нинішній системі влади Угорщини немає незалежного органу, який міг би розслідувати шпигунську діяльність високопосадовців. Саме тому він вважає за необхідне продовжувати роботу попри погрози.

Журналіст зауважив, що міг би захиститися від брехливих звинувачень набагато легше, якби не професійна етика:

«Я не можу розголошувати, від кого і яку інформацію я отримую як журналіст, наприклад, в Угорщині, в межах угорського уряду та державної сфери. Це абсолютно несправедливе звинувачення змушує мене поділитися деталями мого конкретного розслідування».

Наразі Саболч Паньї закликав усіх, хто має інформацію про підозрілі постачання або рейси без пасажирів, але з великою кількістю багажу, зв’язуватися з ним через захищені канали зв’язку.

Позиція Угорщини щодо України — останні новини

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Окрім цього, Віктор Орбан влаштував газовий шантаж, щоб домогтися відновлення постачання нафти до Угорщини через трубопровід «Дружба».

Та попри це ЄС заморозив понад €16 млрд для Угорщини через блокування допомоги Україні.

Раніше ми писали, що відносини між Києвом і Будапештом сягнули точки кипіння через блокування Віктором Орбаном кредиту на 90 мільярдів євро. Європейські лідери відкрито називають дії прем’єра зрадою та готують юридичні механізми для обходу угорського вето.