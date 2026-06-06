Таємні схеми та бездіяльність США: чому еліта РФ досі безперешкодно користується західною авіацією

Попри санкції російські олігархи обходять заборони та купують західні бізнес-джети

Реклама

Найбагатші представники російської еліти змогли адаптуватися до умов війни та зберегти свій розкішний спосіб життя. Замість європейських курортів вони тепер літають до Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Азербайджану на елітних західних бізнес-джетах.

Про таємні маршрути російських олігархів та схеми обходу міжнародних обмежень пише The Wall Street Journal.

Журналісти проаналізували митні дані та трекінги польотів, виявивши активне використання літаків компаній Bombardier та Gulfstream. Ця інформація наочно доводить, що санкції не заважають наближеним до Кремля особам вільно пересуватися світом.

Реклама

Хто з олігархів використовує західні джети

Керівник оборонного гіганта «Ростех» Сергій Чемезов використовує білосніжний літак Bombardier Global 7500 вартістю сімдесят п’ять мільйонів доларів. Лише в період із жовтня 2025 року по січень нинішнього року він здійснив на ньому близько шести рейсів до ОАЕ. Цей давній соратник російського диктатора має віллу з приватним пляжем на архіпелазі Палм-Джумейра в Дубаї.

Інший близький друг російського президента, Аркадій Ротенберг, літає на двох літаках Bombardier Global, доступ до яких отримав наприкінці 2022 року. Його приватні борти найчастіше фіксують на курортах Азербайджану та в Еміратах. Своєю чергою олігарх Ігор Кесаєв, який займається виробництвом зброї, зміг імпортувати розкішний чорний Bombardier Global Express XRS у 2023 році.

Тіньові схеми обходу міжнародних заборон

До повномасштабного вторгнення російські мільярдери обслуговували свої літаки через європейських операторів у Швейцарії, Люксембурзі чи Сан-Марино. Тепер вони змушені отримувати доступ до західної авіації винятково через складну мережу брокерів та компаній-посередників. Європейські фірми купують вживані джети та реєструють їх у юрисдикціях, які не запроваджували санкцій проти РФ.

Після тимчасової реєстрації в таких країнах, як Оман, Казахстан чи Південна Африка, літаки таємно переганяють безпосередньо до Росії. Наприклад, борт Чемезова спочатку обслуговувався віденською компанією Avcon, а потім був перереєстрований на російську фірму Tarp Aviation. Експерти зазначають, що подібні маніпуляції порушують як загальні експортні санкції, так і персональні обмеження проти конкретних власників.

Реклама

Зміна пріоритетів американської політики

Москва змогла суттєво наростити імпорт західних товарів під час другого президентського терміну Дональда Трампа. За словами колишнього керівника санкційного управління Мінфіну США Джона Сміта, нинішня американська адміністрація просто не вважає контроль за обмеженнями проти РФ своїм головним пріоритетом. Натомість Вашингтон зосередив основну увагу на боротьбі з наркоторгівлею та протидії Ірану.

Експерт наголошує, що впровадження санкцій потребує значних зусиль для відстеження та блокування нових шляхів їхнього ухилення. Однак зараз Білий дім свідомо вирішив не концентруватися на посиленні санкційного тиску проти агресора. Тим часом представники компанії Bombardier запевняють, що мають надійну програму комплаєнсу та вживають усіх розумних заходів для дотримання міжнародних законів.

Нагадаємо, водночас пересічні росіяни масово втрачають доступ до авіаперельотів. З російських аеропортів до літа 2026 року можна буде вилетіти прямими рейсами лише до 31–32 країн. Це втричі менше, ніж було у пізньому СРСР.

Новини партнерів