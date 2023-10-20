Таємні вибрики Лаврова: на кого схожа донька Захарової і з ким "жеребець" розважається на яхтах

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров багато років тому запав на рядову тоді співробітницю відомчого видання Марію Захарову, яку щгодом зробив своєю фавориткою. Ще однією супутницею одруженого міністра в його подорожах на яхти та вілли була співробітниця МЗС Світлана Полякова.

Про це розповіла в ефірі телеканалу FREEДOM колишня депутатка Держдуми РФ, російська опозиціонерка та блогерка Марія Максакова.

Скажений флірт із Захаровою

За її словами, поки дружина Лаврова, філолог за освітою, скромно працювала за спеціальністю та викладала російську мову та літературу в бібліотеці постійного представництва Росії в ООН, яке він тоді очолював, її “жеребець” поскакав до Москви у відрядження і випадково зустрів у будівлі МЗС коректорку відомчого видання "Вісник МЗС" Марію Захарову.

Сергій Лавров, стверджує Максакова, так захопився її молодецтвом, пустотливістю та розгульним характером, що вирішив прихопити Захарову з собою до Нью-Йорка.

Згодом на тлі чуток про цю інтригу, Лавров змусив Захарову і водія у постпредставництві РФ "зобразити почуття, що раптово спалахнули", і зіграти весілля.

"Там же в США у Захарової в 2010-му році народилася дочка дуже схожа екстер’єром на цього "коня в пальто", на водія вона схожа набагато менше... Тому, ймовірно, міністр продовжував усі ці роки виявляти до неї прихильність", - розповіла Максакова.

Подруга для спільних мандрівок

Блогерка стверджує, що пізніше Лавров завів ще одні близькі стосунки, знову ж таки закрутивши службовий роман, із такою собі Світланою Поляковою.

“Із цією Світланою Поляковою вони регулярно разом подорожують на якісь яхти, вілли. Тут треба також особливо наголосити, що цього нібито “скрєпного коня” чомусь радують усі ці “нескрєпні” цінності”, - відзначила Максакова.

За її словами, такий відпочинок на яхтах і віллах Лаврову регулярно організовує російський олігарх Олег Дерипаска.

"Туди також любить їздити ще й дочка Полякової Поліна. І ось вона без вагань публікує кадри в Інстаграмі, де повідомляє про те, що там вона себе почуває просто як вдома", - зауважила блогерка.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Марк Фейгін розповів, що серед так званої кремлівської еліти "модно" жити на дві сім'ї. Зокрема так живуть міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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