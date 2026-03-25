Ядерна загроза зростає: удари по об’єктах в Ірані та амбіції КНДР наближають світ до катастрофи

Ситуація на Близькому Сході загострюється / © Reuters

Реклама

Через постійні обстріли та загрозу вибухів на атомних об’єктах ситуація на Близькому Сході стає критичною. Своєю чергою, світові лідери та міжнародні організації попереджають про ризик глобальної катастрофи та незворотні наслідки для екології.

В той час, поки дипломати намагаються знайти вихід, війна на Близькому Сході продовжує тиснути на світову безпеку та економіку.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відомо про «удари» по АЕС в Ірані

Іран заявляє про влучання снаряда по території Бушерської АЕС, звинувачуючи у нападі Сполучені Штати Америки та Ізраїль. За офіційними даними Тегерана, руйнувань, технічних пошкоджень чи постраждалих немає.

Попри це, влада Ірану назвала удар порушенням міжнародних норм і попередила про загрозу для безпеки всього регіону Перської затоки.

Будівля реактора атомної електростанції в Бушері АЕС Ірані / © Associated Press

У сусідньому Кувейті військові закликали громадян зберігати спокій, зауваживши, що реактор розташований за 240 км від кордону, що значно знижує ризики в разі викиду. Однак мешканцям рекомендували про всяк випадок залишатися вдома, щільно зачинити вікна й двері та стежити лише за офіційними повідомленнями.

Варто зауважити, що подібні повідомлення про «удари» по АЕС з’являються не вперше. Раніше Іран та Росія заявляли про влучання снаряда поблизу робочого енергоблока АЕС у Бушері. За даними «Росатому», удар прийшовся на територію біля метрологічної служби. Тоді Тегеран також звинувачував в атаці США та Ізраїль, готуючи черговий етап евакуації своїх партнерів.

Реклама

Тоді Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило отримання інформації про інцидент від іранської сторони, зауваживши, що пошкоджень критичних об’єктів не зафіксовано.

Окрім того, Іран 21 березня повідомляв про атаку США та Ізраїлю на завод зі збагачення урану в Натанзі. Однак Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечила це, та повідомляла, що їй «невідомо про будь-який напад ЦАХАЛ на цей об’єкт».

Своєю чергою Іран атакував місто Дімона на півдні Ізраїлю, де розташований головний ядерний об’єкт країни, який вважається ключовим елементом її оборонної інфраструктури. За попередніми оцінками експертів, саме там виробляється плутоній для незадекларованої програми ядерної зброї.

Один із союзників РФ погрожує світу «ядерною потужністю», а з Китаю надходять тривожні сигнали

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин використав війну в Ірані як черговий аргумент для виправдання ядерної програми КНДР, повідомляє Sky News. Виступаючи перед Народною асамблеєю, північнокорейський диктатор заявив, що події на Близькому Сході підтверджують правильність його відмови від будь-яких домовленостей із Заходом.

Реклама

За словами Кім Чен Ина, нинішня ситуація в світі доводить, що лише власна ядерна зброя може гарантувати безпеку нації, тоді як обіцянки ворогів є лише пасткою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / © Associated Press

За його словами, Північна Корея «більше не є країною, що перебуває під загрозою». Натомість, пригрозив він, КНДР має «потужність, здатну становити загрозу». Крім того, уряд режиму, додав він, «надалі рішуче зміцнюватиме свій статус ядерної держави».

Водночас тривожні сигнали надходять із боку Китаю. США стверджують, що Піднебесна готується до ядерної війни, пише The Washington Post.

У Сенаті США припускають, що Китай і Росія могли проводити таємні випробування ядерної зброї малої потужності. Зокрема, американська розвідка зафіксувала підозрілу сейсмічну активність на китайському полігоні Лоп-Нур у червні 2020 року.

Реклама

Хоча міжнародні моніторингові системи не змогли однозначно підтвердити природу цих вибухів, Пекін досі не допустив незалежних інспекторів на об’єкт для перевірки.

Із Китаю надходять тривожні сигнали

Експерти наголошують, що КНР зараз нарощує свій ядерний арсенал найшвидшими темпами у світі, будуючи нові шахти для міжконтинентальних ракет.

На думку американських експертів, така політика може свідчити, що Китай готує ядерний арсенал не лише для стримування, а й для потенційного ведення ядерної війни, що посилює занепокоєння США та їхніх союзників.

У ВООЗ забили на сполох через ситуацію на Близькому Сході

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що розглядають найгірший сценарій розвитку подій у війні між США, Ізраїлем та Іраном — можливу ядерну катастрофу.

Реклама

«Найгірший сценарій — це ядерна аварія. І саме це нас турбує найбільше. Наслідки можуть бути катастрофічними для регіону і світу та відчуватимуться десятиліттями», — зазначила регіональна директорка ВООЗ для Східного Середземномор’я Ханан Балхі.

ВООЗ попереджає, що небезпеку становлять не лише ядерні удари, а й атаки на АЕС, які можуть спричинити викид радіації. Хоча зараз забруднення немає, подібні аварії загрожують тяжкими хворобами легень, шкіри та онкологією на десятиліття вперед, як це було після Чорнобиля.

ВООЗ попереджає, що небезпеку становлять не лише ядерні удари, а й атаки на АЕС, які можуть спричинити викид радіації / © Getty Images

Ситуація на Близькому Сході загострюється

Збройні сили США готуються розгорнути щонайменше 1000 військовослужбовців з 82-ї повітряно-десантної дивізії на Близькому Сході. Як пише Associated Press, цей армійський підрозділ може бути розгорнутий у стислі терміни. До складу сил входитиме батальйон бойової групи 1-ї бригади.

Речниця Білого дому Анна Келлі, коментуючи можливе розгортання військ, зазначила, що «президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові можливості».

Реклама

Своєю чергою в Ірані натякають на можливе знищення американських десантників. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф в мережі Х заявив, що військові США можуть стати «жертвами марення Нетаньягу», натякнувши на провідній ролі Ізраїлю в операції проти Ірану.

«Не випробовуйте нашу рішучість захищати нашу землю», — написав Галібаф у соцмережі Х.

Іран відкидає плани США та відмовляється від переговорників Трампа

В Ірані відмовляються від переговорів із частиною представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Як пише видання CNN, йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Натомість іранська сторона хотіла б працювати з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Журналісти зазначають, що таке рішення пов’язане з браком довіри після зриву попередніх перемовин напередодні військових дій за участю Ізраїлю та США. Тегеран вважає переговори з чинними представниками безперспективними.

Реклама

В Ірані відкидають плани Трампа / © Getty Images

Тим часом Сполучені Штати направили Ірану план із 15 пунктів для припинення війни на Близькому Сході. Про розроблення цього документа повідомляє The New York Times, посилаючись на власні джерела серед високопосадовців.

Посередником у передаванні плану став головнокомандувач армії Пакистану Саїд Асім Мунір. Крім того, Туреччина та Єгипет також закликають Тегеран до конструктивного діалогу. У такий спосіб Білий дім намагається знайти дипломатичний вихід із конфлікту, який уже завдав серйозних збитків світовій економіці.

Однак в Ірані відкидають пропозицію США та наголошують, що військові операції триватимуть до повного виконання висунутих умов, а саме — остаточного припинення атак і вбивств.

Через регіонального посередника Іран підтвердив намір продовжувати оборону. Крім того, влада країни підкреслила, що не дозволить Дональду Трампу диктувати терміни закінчення війни.

Реклама

У США шукають винних у війні з Іраном

Під час виступу в Теннессі 23 березня американський президент Дональд Трамп спробував перекласти відповідальність за початок операції «Епічна лють» на міністра оборони Піта Гегсета. Президент заявив, що саме очільник Пентагону першим виступив за силовий сценарій, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю.

Попри те, що Білий дім звітує про ліквідацію аятоли Алі Хаменеї як головний успіх, журналісти The Independent наголошують на важких наслідках: загибелі 13 військових США та паливній кризі через блокаду Ормузької протоки.

Американський президент Дональд Трамп спробував перекласти відповідальність за початок операції «Епічна лють» на міністра оборони Піта Гегсета. / © Associated Press

Водночас Тегеран жорстко спростував заяви Трампа про успішні переговори щодо миру, назвавши їх маніпуляцією для заспокоєння ринків.

Тим часом, за даними опитування, проведеного Центром досліджень суспільних відносин Associated Press-NORC, більшість американців вважає, що війна президента США Дональда Трампа проти Ірану зайшла занадто далеко. Водночас 45% респондентів серйозно стурбовані зростанням цін на бензин, що очікується найближчими місяцями.

Реклама

Це питання стало одним із небагатьох, що об’єднує прихильників республіканців та демократів, хоча демократи висловлюють більше занепокоєння щодо вартості пального, ніж республіканці.

Попри критику методів, дві третини громадян погоджуються, що недопущення появи ядерної зброї в Ірану має бути пріоритетом зовнішньої політики США. Проте такий самий відсоток опитаних наголошує на важливості стабільних цін на енергоресурси. Питання зміни іранського уряду на лояльніший до Вашингтона підтримують лише 30% респондентів.

Попри це, рейтинг довіри до Дональда Трампа залишається стабільним: його діяльність схвалюють близько 40% американців. Водночас половина опитаних зізналися, що мають низький рівень довіри або зовсім не довіряють президенту в питаннях застосування військової сили за кордоном.

Нагадаємо, Іран почав стягувати плату за прохід суден Ормузькою протокою. Експерти наголошують, що такі дії іранського режиму ще більше посилюють напруженість у ключовому енергетичному коридорі світу.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.