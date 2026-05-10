Таємні зустрічі щодо війни в Ірані: у переговори вступає Катар

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

У Маямі відбулася закрита зустріч держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Стівена Віткоффа та прем’єр-міністра Катару Мухаммеда бін Абдулрахмана Аль Тані.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два обізнані джерела.

За інформацією видання, обговорення стосувалося ймовірної угоди про припинення конфлікту між США та Іраном. Також ішлося про підготовку меморандуму про взаєморозуміння, який слугуватиме основою для подальших переговорів. На цьому тлі Вашингтон і Тегеран працюють над укладенням короткого документа про припинення війни, але остаточна відповідь від Ірану поки що не отримана.

Реклама

Видання зауважило, що спочатку в ролі офіційного посередника у процесі виступав Пакистан. Однак наразі Катар активно бере участь у цьому процесі «за лаштунками» та є важливим медіатором, особливо завдяки своїм ефективним контактам із Тегераном. До переговорів також залучені Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія.

Марко Рубіо опосередковано підтвердив факт зустрічі, заявивши, що обговорював із катарським прем’єр-міністром питання обороноздатності країни й партнерство між США та Катаром для зміцнення безпеки та стабільності на Близькому Сході.

Переговори між США та Іраном — останні новини

Представники США та Ірану можуть вже наступного тижня зустрітися в Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

Сторони за посередництва працюють над односторінковим меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів про припинення конфлікту. Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму, а обидві сторони розглядають можливість виведення частини іранських запасів високозбагаченого урану за кордон, хоча публічні заяви сторін залишаються суперечливими.

Реклама

Серед ключових умов меморандуму — заклик до Ірану послабити контроль над Ормузькою протокою та зобов’язання США зняти блокаду іранських портів на час 30-денних переговорів. Якщо переговори минуть успішно, термін може бути поодовжений за взаємною згодою. Питання масштабу пом’якшення санкцій залишається дискусійним і може стати каменем спотикання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка ні за що не дозволить Ірану створити ядерну зброю. За його словами, ситуація під повним контролем, а іранці самі дуже хочуть почати переговори.

Новини партнерів