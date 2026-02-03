Таємні зв’язки Епштейна з Росією: колишній розвідник MI6 розкрив деталі співпраці

Шпигунські ігри Епштейна / © Associated Press

Реклама

Колишній керівник російського напряму британської розвідки MI6 Крістофер Стіл заявив, що засуджений американський фінансист і сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн, імовірно, був завербований радянським КДБ для участі в масштабній операції з компрометації та шантажу представників західних еліт.

Про це Стіл сказав в інтерв’ю Times Radio, передає The Sun.

Крістофер Стіл зазначив, що, за інформацією його джерел у США, діяльність Епштейна простежується ще з 1970-х років, коли той мав зв’язки з російськими організованими злочинними угрупованнями в районі Брайтон-Біч у Нью-Йорку. За словами Стіла, саме тоді Епштейн «майже напевно» потрапив під вплив радянських спецслужб.

Реклама

Епштейн і шпигунська операція КДБ

Крістофер Стіл пояснив, що так звана операція «компромат» передбачає збирання компрометуючих матеріалів для подальшого тиску або шантажу. Він припустив, що куратори могли володіти інформацією про самого Епштейна і використовувати це для його контролю, водночас той отримував значні фінансові вигоди.

За словами Стіла, значна частина коштів, які Епштейн використовував для інвестицій і які так і не були прозоро пояснені, ймовірно, йшла з Радянського Союзу.

Також колишній розвідник МІ6 припустив, що Епштейна могли залучити до шпигунської діяльності через покійного медіамагната Роберта Максвелла — батька його багаторічної партнерки Гіслейн Максвелл. Роберт Максвелл, за даними журналістських розслідувань, у 1970-х роках співпрацював із радянськими спецслужбами.

Таємні зв’язки Епштейна з Росією: чи є докази?

Колишній розвідник наголосив, що американська влада, ймовірно, має відповідні докази, однак вони досі не були оприлюднені. За його словами, у міру подальшого опрацювання матеріалів ці дані можуть стати публічними.

Реклама

Зазначимо, що заяви Стіла пролунали на тлі публікації мільйонів документів Міністерством юстиції США, пов’язаних зі справою Епштейна. Серед них — фотографії підробленого австрійського паспорта, знайденого ФБР у сейфі в його нью-йоркському маєтку, з відмітками про в’їзд до Великої Британії, Саудівської Аравії, Франції та Іспанії.

Слідчі також встановили, що резиденція Епштейна була обладнана складною системою відео- та аудіоспостереження. Це підкріплює версію про збирання компрометуючих матеріалів на впливових гостей для можливого шантажу.

У нових документах також згадуються повідомлення, в яких Епштейн натякав на свої контакти з оточенням президента Росії Володимира Путіна та заявляв, що може допомогти з отриманням російських віз або передати Кремлю важливу інформацію про західних політиків.

Додамо, що розслідування щодо масштабів зв’язків Епштейна з іноземними спецслужбами та впливовими особами триває.