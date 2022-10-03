Таємничі дрони шпигували за навчанням українців на військовій базі в Німеччині

Невідомі намагалися за допомогою безпілотників шпигувати за військовими навчаннями Збройних сил України на німецькій військовій базі.

У ніч проти 1 жовтня над німецькою базою в Вільдфлекені, де українська армія навчається використовувати військові машини Dingo-2, було помічено кілька безпілотників.

Про це повідомляє німецьке видання Business Insider.

За даними видання, Німеччина погодилася відправити Києву 50 таких машин для використання військовими та правоохоронними органами.

Наявність безпілотників підтвердило Федеральне міністерство оборони.

Міністерство також підтвердило, що поліція почала розслідування поблизу військового полігону на кордоні між Баварією та Гессеном після того, як були помічені безпілотники.

За словами джерел Business Insider, було помічено понад десять дронів, які не становлять небезпеки для населення.

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Видання пише, що наразі немає достовірних підтверджень, що за діями українських військових стежили саме росіяни.

Протягом останніх місяців таємничі дрони неодноразово бачили по всьому світу, зокрема останніми днями вони з'являлися над норвезькими нафтовими платформами. Кілька з них увійшли в так звану зону безпеки і ці дії були кваліфіковані як навмисний акт стеження.

Нагадаємо, раніше російські шпигуни уже стежили за українськими військовими, коли вони перебували на навчаннях у Німеччині. Вони намагалися зчитувати дані з мобільних пристроїв солдатів Збройних сил, а також запускали мінідрони для спостереження за місцевістю.

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