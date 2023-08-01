Таємничий купол, викинутий на австралійський пляж, нарешті ідентифіковано: що це таке (фото)

Таємничий металевий купол, знайдений на австралійському пляжі та який спричинив різні теорії походження, нарешті ідентифіковано.

Про це пише dailystar.co.uk.

Гігантський металевий предмет, шириною понад два метри і висотою майже три метри, знайшли місцеві мешканці на пляжі Грін-Хед.

Після двотижневого розслідування Австралійське космічне агентство (ASA) оголосило, що об'єкт належить Індійській організації космічних досліджень (ISRO).

"Ми дійшли висновку, що об'єкт, швидше за все, є уламком відпрацьованого третього ступеня ракети-носія для полярних супутників (PSLV)", — йдеться у повідомленні ASA у Twitter. "PSLV - це ракета-носій середньої вантажопідйомності, що експлуатується ISRO".

Купол на австралійському пляжі / Фото: Nine

До слова, ASA та інші вчені спочатку підозрювали, що купол є сміттям із космічного автомобіля, тоді як поліція заявила, що "не зможе підтвердити" військовий предмет, коли вони відкрили розслідування в австралійських силах оборони.

Інші припустили, що циліндр міг впасти з рейсу MH370, який зник на узбережжі Західної Австралії 2014 року з 239 пасажирами на борту. Однак ця теорія була швидко відкинута, і Джеффрі Томас, авіаційний експерт, сказав, що немає шансів, що це може походити з літака.

Тепер АСА оголосила, що далі буде з куполом.

"Фрагменти залишаються на зберіганні, а Австралійське космічне агентство працює з ISRO, що забезпечить додаткове підтвердження для визначення наступних кроків, зокрема розгляд зобов'язань відповідно до космічних угод Організації Об'єднаних Націй. Австралійське космічне агентство прагне до довгострокової стійкості космічної діяльності, зокрема зменшення засмічення, і продовжує наголошувати про це на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чоловік виявив кістки дельфіна віком 8000 років, копаючи басейн у своєму саду. Серед кісток було знайдено зламаний інструмент із рога оленя.

Читайте також: