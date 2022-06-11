Таємничий літак, що без дозволу пролетів над Східною Європою, купили невідомі: з’явились нові деталі дивного інциденту

Таємничий літак, що без дозволу пролетів над Східною Європою, купили невідомі: з’явились нові деталі дивного інциденту

Поліція Литви з'ясовує обставини польоту таємничого літака, який без дозволу пролетів через повітряний простір шести країн-членів НАТО і приземлися в Болгарії.

Про дивний літак у четвер повідомила влада Болгарії. Він вилетів з Литви й без дозволу пролетів над Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сербією, Румунією й приземлився у Болгарії. Пролетівши близько 1600 км, невідомий екіпаж залишив літак оддразу після приземлення.

Про це повідомляє LRT.

Представник департаменту поліції Болгарії Рамунас Матоніс повідомив, що досудове розслідування у справі поки не почалося, адже поки "з'ясовуються обставини".

Наразі вже стало відомо, що в літаку перебувало двоє людей. Борт не мав затвердженого плану польоту, а транспондери літака були вимкнені. Крім того, пілот ніяк не реагував на радіозапити та візуальні сигнали, а в Угорщині та Румунії літак до Болгарії супроводжували винищувачі. Повітряна навігація повідомила, що команда літака не контактувала з операторами та не отримувала планів польоту.

Також стало відомо, що таємничий літак минулого тижня продав пілот Бронюс Заронскіс. Однак за словами чоловіка, особа покупця йому невідома.

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"Це не були литовці. Ми спілкувалися з однією людиною російською мовою... Я не знаю імен тих чоловіків, мене це не цікавило", - зазначив колишній власник літака.

Чоловік додав, що його придбала якась організація, назва якої була дуже незрозумілою

"Я продав і попрощався з цим літаком. Я продаю його вже багато років, бо мені не було куди його діти. Тому я радий, що його купили... Я не пам'ятаю, яка організація його придбала. Іноземною мовою написали якісь ієрогліфи, важко навіть прочитати", - зазначив Заронскіс.

За словами чоловіка, літак був шестимісний, а люди, які його купили, були налаштовані приязно.

Нагадаємо, таємничий літак, який без дозволу пролетів через усю Східну Європу, знайшли у Болгарії на приватному аеродромі на березі Чорного моря.

Так, у четвер, 9 червня, на злітній смузі приватного аеропорту на північному сході Болгарії виявили двомоторний літак Beechcraft, через який напередодні піднімали в повітря винищувачі у двох країнах НАТО.

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