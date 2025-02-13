Таємничу "маму з коштовностями" нарешті ідентифіковано через 43 роки після вбивства – фото

Вбиту жінку, яку прозвали "мамою з коштовностями", нарешті ідентифікували через десятиліття після її смерті.

1982 року в місті Локсахатчі, штат Флорида, США, агент із нерухомості виявив рештки померлої жінки. Вона загинула внаслідок пострілу в голову, і її смерть була визнана вбивством, пише Unilad.

На той час про жертву було мало інформації, окрім того, що вона була білою жінкою і що їй було приблизно від 24 до 34 років. Також вважалося, що невідома жінка була матір'ю і народила одного або двох дітей.

Поліція намагалася зібрати дані про вбиту матір і скласти її ДНК-профіль, але так і не змогла її ідентифікувати.

Леона Джин Келлер / Фото: Othram

Натомість жінка отримала прізвисько "мама з коштовностями" через знайдені на ній прикраси – "срібний перстень на мізинець у формі серця ручної роботи, золоте намисто у вигляді якоря з поворотом на 180 градусів, наручний годинник, каблучку з чотирма маркізами та діамантову каблучку з білого золота 14-каратного ограновування".

Прикраси вбитої жінки / Фото: CW34

Справа тривалий час залишалася холодною, поки 2021 року офіс шерифа округу Палм-Біч не об'єднався з Othram – американською корпорацією, що спеціалізується на судово-генетичній генеалогії.

За допомогою сучасних технологій жінку нарешті ідентифікували як Леону Джин Келлер, якій було 37 років, коли вона померла.

Othram використала зразок ДНК людини, яка, як вважається, була пов'язана з Келлер, що дозволило ідентифікувати її через 43 роки після смерті.

Оригінальні докази, взяті ще в 1980-х, також були передані корпорації, що допомогло їм створити більш повний ДНК-профіль.

"Судово-медичні докази були передані до лабораторії Othram в Вудлендсі, штат Техас, де вчені успішно розробили екстракт ДНК з цих доказів", - пояснюється в пресрелізі. "За допомогою секвенування геному судової експертизи було створено комплексний ДНК-профіль невідомої жінки. Потім команда судово-генетичної генеалогії Othram використала цей профіль у генеалогічному пошуку, який привів до нових зачіпок щодо особи жінки. Ці зачіпки були надані слідчим, які розпочали подальше розслідування".

Леона Джин Келлер / Фото: Othram

Ці зачіпки допомогли інвесторам знайти можливих родичів Келлер, що в результаті призвело до її позитивної ідентифікації.

Справа Келлер є 36-м випадком у штаті Флорида, коли офіційні особи публічно ідентифікували особу за допомогою технології, розробленої компанією Othram.

Нагадаємо, жертва автокатастрофи, яка втратила крихітну доньку, померла після 33-річної коми. Жінка пішла з життя у віці 60 років.

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