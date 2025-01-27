Таємні звуки в океані: що налякало військових біля Шотландії

Спочатку шум був зафіксований у русі на північ у бік відкритого океану, але через кілька днів повернувся, переміщуючись у південному напрямку до мосту Скай, а потім зник.

Біля узбережжя Шотландії військово-морські сили зафіксували два підозрілі звуки, які викликали підозру у шпигунській активності. Моряки провели операцію з пошуку російських підводних дронів, але згодом з’ясувалося, що джерелом шуму були газові виділення кита.

Про це повідомляє The Sun.

Спочатку сенсори флоту двічі реєстрували незвичний шум у районі між островом Расей і Епплкросс на північному заході Шотландії. Район негайно обстежили, побоюючись, що російський безпілотник міг скинути пристрій для прослуховування на морське дно.

"Після аналізу звуків ми дійшли висновку, що їх джерелом був морський ссавець — кит", — пояснив представник військово-морських сил у коментарі британському виданню.

Спочатку шум був зафіксований у русі на північ у бік відкритого океану, але через кілька днів повернувся, переміщуючись у південному напрямку до мосту Скай, а потім зник.

Аналітики припускали, що це могла бути людська діяльність, зокрема, можливе використання російських підводних дронів для запису акустичних сигнатур підводних човнів. Такі записи можуть бути використані для відстеження підводних човнів та створення загрози для екіпажів. Підозри посилилися через нещодавню присутність у районі двох цивільних суден із підводними роботами.

Однак розслідування встановило, що звуки видавав кит.