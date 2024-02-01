Таємниця століття: знайдено літак, що міг належати легендарній льотчиці Ергарт, яка зникла 1937 року

Вчені заявили, що, ймовірно, знайшли уламки літака американської пілотеси Амелії Ергарт.

Про це пише The Washington Post.

Компанія Deep Sea Vision, що займається дослідженням океану з Південної Кароліни, стверджує, що зробила знімок літака з ехолота. Його розмір і контури збігаються з Lockheed Electrа. Саме на ньому востаннє літала Амелія, яка зникла ще 2 липня 1937 року, намагаючись стати першою жінкою-пілотесою, яка обітнула планету.

Якщо це підтвердиться, відкриття може стати величезним кроком уперед у розкритті однієї з найбільших таємниць авіації.

Амелія Ергарт / Фото: Getty Images

Deep Sea Vision стверджує, що за допомогою підводного дрона, оснащеного високотехнологічним радаром, та екіпажу з 16 осіб, вона виявила об'єкт на глибині приблизно 5 км та за 160 км від острова Гауленд. Це місце, де жінка мала приземлитися для дозаправки.

"Зважаючи на все це разом узяте, вам буде складно переконати мене, що це не літак і не літак Амелії", - сказав NPR засновник Deep Sea Vision Тоні Ромео.

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Пілотеса, уродженка Канси, була першою жінкою-льотчицею, яка сама перетнула Атлантику. Але під час своєї подорожі 1937 року вона і штурман Фред Нунан загадковим чином зникли над центральною частиною Тихого океану, не залишивши жодного сліду.

Ні їхніх тіл, ні літака так і не було виявлено, попри численні спроби протягом десятиліть. Її зникнення породило безліч теорій змови, які варіюються від цілком реальних до неймовірно надуманих.

Але чи справді Deep Sea Vision знайшла їхній літак, потрібно ще перевірити. Експерти сходяться на думці, що це буде непростим завданням, адже процес ідентифікації та переміщення знахідки може зайняти роки.

Але Ромео ця перспектива не бентежить – він схвильований більше, ніж будь-коли.

"Можливо, це найцікавіше, що я коли-небудь робив у своєму житті", - сказав він WSJ. "Я почуваюся десятирічною дитиною, яка вирушає на пошуки скарбів".

Команда зберігає місце розташування літака в таємниці та планує повернутися туди для подальших досліджень.

Нагадаємо, вертоліт NASA на Марсі здійснив останній політ і вийшов із ладу.Апарату не вдалося виконати його програму.

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