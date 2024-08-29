Таємниця "замороженого Ісуса", знайденого в печері, нарешті розгадана через 47 років – фото

Співробітники ФБР нарешті ідентифікували чоловіка, який був знайдений замерзлим у печері в штаті Пенсильванія, США.

Про це повідомляє Daily Star.

"Протягом 47 років ця людина залишалася невпізнаною. Безіменною фігурою", - сказав коронер Джон Філдінг III. "Сьогодні я маю честь оголосити, що завдяки непохитній рішучості федеральних, державних і місцевих органів, коронерський відділ округу Беркс підтвердив особу цієї людини. Його ім'я Ніколас Пол Грабб, 27-річний чоловік з Форт-Вашингтона, штат Пенсильванія".

16 січня 1977 року, в розпал одного з найхолодніших місяців в історії Пенсильванії, двоє туристів виявили замерзлий труп невідомого чоловіка - тепер відомо, що це Ніколас Пол Грабб - на Аппалачській стежці в містечку Олбані, штат Пенсильванія.

Ніколас Пол Грабб / Фото: WGAL

Чоловік, який, за словами одного з користувачів X, є "вилитим Ісусом Христом", був описаний як білий чоловік у віці від 25 до 35 років, з блакитними очима і рудуватим кучерявим довгим волоссям. На момент смерті у нього була повна месіанська борода, а також загадковий шрам у формі літери "Т" на лівому боці підборіддя. Його навіть знайшли в печері, як і Ісуса, який провів три сумнозвісні ночі в одній печері після свого розп'яття.

Ніколас Пол Грабб / Фото: WGAL

Офіційні особи стверджують, що не було явних ознак злочину, а найбільш вірогідною причиною смерті від передозування фенобарбіталом і пентобарбіталом називають самогубство. Влада ще не ухвалила остаточного рішення щодо причини смерті, повідомляє Fox29.

За офіційними даними, Грабб служив у Національній гвардії армії Пенсильванії в роті C 1/111 піхотної дивізії до того, як був з почестями звільнений 1971 року.

Ніколас Пол Грабб / Фото: Berks County Coroner’s Office

За останні 15 років, за даними слідства, щонайменше 10 осіб були пов'язані з Граббом за відбитками пальців і рентгенівськими знімками зубів.

За словами коронерів округу, рештки Грабба були ексгумовані з поля Поттера в графстві Беркс 2019 року, тоді як навіть генеалогічний аналіз, проведений 2023-го, не зміг встановити його справжню особу.

Після того, як на початку цього місяця слідчі внесли оригінальну картку з відбитками пальців Грабба до національної бази даних зниклих і незатребуваних решток, експерт ФБР встановив збіг протягом години.

Ніколас Пол Грабб / Фото: Berks County Coroner’s Office

"Цей випадок підкреслює складність роботи над "холодними" справами, а також значні зусилля, що докладаються для повернення невпізнаних і незатребуваних осіб до їхніх близьких", - заявили в офісі коронера. "Позитивна ідентифікація Грабба стала кульмінацією зусиль, спрямованих на його ідентифікацію та пошук його сім'ї".

Нагадаємо, нещодавно у США затримали жінку, яка може бути причетною до вбивства немовляти, тіло якого знайшли на смітнику 1987 року. Справа залишалася нерозкритою майже 40 років.

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