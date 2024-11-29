Таємницю Лохнеського чудовиська можуть нарешті розгадати: сенсаційне відкриття експерта

Станом на листопад 2024 року було зареєстровано понад 1555 випадків спостереження Нессі, хоча вчені не переконані в його існуванні.

Вчені вважають, що дивне природне явище може нарешті розгадати таємницю Лохнеського чудовиська.

Про це повідомляє Daily Mail.

Алан МакКенна є справжнім знавцем, коли справа доходить до дрібниць про Лохнеське чудовисько, оскільки він був одержимий ідеєю "Нессі" ще від дитинства.

У грудні 2021 року він вирішив застосувати всі свої знання про чудовисько із довгою шиєю з користю і заснував свою фірму Loch Ness Exploration (LNE). Добровільна дослідницька група, що базується в Шотландії, була створена для "спостереження, фіксації та вивчення природної поведінки "Нессі" та рідкісних явищ, які, можливо, складніше пояснити". Як і багато з тих, хто працював до них, ця команда має цілий арсенал гаджетів, які допомагають їм у дослідженні.

МакКенна пояснив, що він використовує дрони і гідрофонне обладнання, яке записує і виявляє звуки під водою, щоб охопити всі бази на озері. І під час своїх масштабних досліджень засновник LNE натрапив на дещо, що, на його думку, може пояснити ймовірні спостереження Лохнеського чудовиська.

Розвінчання Лохнеського чудовиська

Він стверджує, що ентузіасти "Нессі" могли бути введені в оману, думаючи, що вони зіткнулися з горбатою істотою через "хвилі, що стоять" на воді.

"Хвиля, що стоїть, виникає, коли дві хвилі від човна з однаковою частотою і амплітудою рухаються в протилежних напрямках поверхнею озера", - розповів МакКенна в інтерв'ю. "Коли дві хвилі від човна нарешті зустрічаються і впливають одна на одну, це може призвести до утворення такої хвилі".

Озеро Лох-Несс / Фото: Associated Press

Мисливець на чудовисько пояснив, що коли вони з'являються у спокійній воді, непідготовленому оку буде легко прийняти їх за "горби", що виступають над поверхнею.

Він зняв на відео дивне явище, що відбувалося в точці на південному березі озера, де річка впадає в легендарне озеро. Але отримати відеодокази того, як слід від човна спричиняє хвилю, що стоїть, далі від берега, не так просто, за його словами.

"Хвилі і слід від човна повинні бути ідентичними", - продовжив він. "Отже, маючи все це на увазі, тепер потрібно враховувати набагато більше, наприклад, сам човен, його розмір, напрямок руху і поточну швидкість. Маленький човен із маленьким двигуном, безумовно, залишатиме слід, відмінний від набагато більшого човна. Це складна процедура, особливо на відкритій воді, але це може статися".

Збирання доказів

Тим не менш, МакКенна оптимістично налаштований, що врешті-решт він отримає необхідні йому докази існування хвиль, що стоять, навіть якщо заглибиться в озеро.

"Ми знаємо, що хвилі, що стоять, існують, і про них повідомлялося, але чого у нас немає, так це відеозаписів, що показують природну хвилю, що стоїть, в русі", - сказав експерт.

Озеро Лох-Несс / Фото: Unsplash

МакКенна додав, що він сподівався "зафіксувати якомога більше природних явищ" після запуску LNE, щоб допомогти "процесу ліквідації" і з'ясувати, що насправді відбувається з Нессі.

Однак він прислухається лише до підказок місцевих експертів, які знають Лох-Несс таким, яким вони бачать його "щодня".

МакКенна продовжив: "Якщо ви не знайомі з озером Лох-Несс і його природною поведінкою, то я вірю, що багато людей будуть обдурені водою і певними ілюзіями – це легко зробити! Протягом багатьох років у нас було багато потенційних кандидатів на роль "Нессі", таких як гігантські вугри, довгошиї тюлені, гренландська акула, великі осетри, соми та багато інших. Але, по правді кажучи, ніхто з нас не знає правильної відповіді, і саме це зберігає цю таємницю".

Читайте також: