Таємницю розкрито через 80 років: ким були дівчата з культового фото, які врятувалися від Голокосту

Зображення трьох єврейських дівчат, що втікають від нацистської Німеччини, стало символічним — воно з'являлося в музеях, на виставках та у виданнях. Фото було зроблене на Ліверпульському вокзалі у Лондоні, але понад 80 років особи дівчат залишалися таємницею. Аж дотепер.

Про це пише BBC.

Інге не пам'ятає, як було зроблено це фото, і десятиліттями навіть не знала про його існування.

П'ятирічна дівчинка разом зі своєю десятирічною сестрою Рут втекла зі свого дому у Бреслау (нині Вроцлав, Польща), з Німеччини, в якій вони жили.

Їхня мати і молодша сестра залишилися там і були вбиті в Освенцимі.

Інге навіть як пенсіонерка не усвідомлювала, що вона і Рут, яка померла в 2015 році, назавжди стали символами Голокосту та Кіндертранспорту — операції з масової евакуації єврейських дітей з нацистської Німеччини у 1939 році.

Вона натрапила на це зображення у книзі "Ніколи знову" історика Мартіна Ґілберта. "Це було великим сюрпризом", — сказала Інге, яка мала дівоче прізвище Адамеч.

“Він щойно випустив книгу “Три маленькі дівчинки”, тому я написала йому і сказала, що ми живі. Люди кажуть, що я схожа на Ширлі Темпл. Чому я посміхаюся? Подивіться на Рут, вона була дуже здивована. І ще — я не знаю, хто ця третя дівчина з лялькою”, — розповіла Інге.

Дівчинка з лялькою насправді була 10-річною Ганною Кон, яка прибула на тому самому поїзді разом з дівчатами зі своїм братом-близнюком Гансом, пізніше названим Джеральдом, з Галле, Німеччина.

На оригінальній скляній пластинці зображення можна помітити штани Ганса.

Як і Інге та Рут, Ганна не пам'ятала моменту зйомки фото, хоча вона пам'ятала ту поїздку і ляльку.

Вона померла в 2018 році, але розповіла про свій досвід в інтерв’ю Лондонському університету. “Я пам’ятаю, як ми їхали через Голландію, і добрі жінки давали нам булочки та лимонад”, — сказала вона.

“Ми прибули на вокзал Ліверпуль-Стріт цим потягом з Харвіча, і я так слідувала установленому порядку, що мене здивувало те, що сидіння були оббиті, а не дерев'яні, і мені дуже хвилювало, що, можливо, помилилися і посадили нас у перший клас”, — пригадала жінка.

Вона продовжила: “Також мене хвилювало, що ми їдемо до вокзалу Ліверпуль-Стріт, оскільки я думала, що ми їдемо до Лондона, а Ліверпуль був десь в іншому місці.Однак, ми прибули в цю велику залу. Я тримала в руках ляльку, яку назвала Евелін”.

Ганна вперше дізналася про це фото, коли її брат помітив його на виставці в Кемденській бібліотеці у Лондоні, присвяченій 50-річчю Кіндертранспорту.

Її дочки-двійнята Деббі і Хелен Сінгер зазначили, що вона завжди дуже цікавилася цими двома іншими дівчатами на світлині.

Потім, в січні, більше ніж через 80 років після зйомки фотографії, її дочки виявили правду, натрапивши на аудіосеріал BBC.

Історія "Дівчата: Будинок-прихисток під час Голокосту" розповідала забуту історію притулку на північному сході, де Інге, яка зараз має прізвище Гамільтон, і Рут провели частину війни.

“Це був День пам’яті жертв Голокосту, і моя подруга надіслала мені посилання на новину на веб-сайті BBC”, — сказала Хелен і додала: “Я подумала: “Чому вона надсилає мені це посилання”, я прокрутила сторінку вниз і побачила фото з мамою та іменами двох інших дівчат, Рут та Інге. Ми були дуже схвильовані. Я написала Деббі, що ми знайшли тих дівчат”, — розповіла жінка.

У квітні Інге нарешті зустрілася з дочками Ганни в Імперському військовому музеї у Лондоні, де це фото виставлялося протягом понад 20 років, щоб дізнатися більше про обидві родини та те, що сталося після зйомки.

"Інге — це особлива людина у нашому житті", — сказала Деббі, додавши: "Я думаю, мама дуже пишалася б нами. Вона завжди говорила про цих двох маленьких дівчаток, і той факт, що ми їх знайшли, був би для неї дуже важливим".

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