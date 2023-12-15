Таємний звіт про втручання Росії у вибори в США загадково зник, побувавши в руках Трампа — CNN

Востаннє секретні документи бачили в Білому домі в останні дні перебування Дональда Трампа на посаді президента.

Спецслужби США безуспішно намагаються розшукати підшивку із секретною інформацією про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, коли перемогу здобув Дональд Трамп.

Про це йдеться в розслідуванні CNN.

Як повідомляє видання з посиланнм на власні джерела, зникнення документів викликало настільки велике занепокоєння, що минулого року співробітники розвідки поінформували керівників профільного комітету Сенату США про зниклі матеріали й зусилля уряду щодо їх повернення.

Що було у секретних документах

Таємні документи — це підшивка паперів товщиною 25 сантиметрів. Тут були "сирі" розвідувальні дані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів.

У секретних документах йшлося, зокрема, про джерела й методи впливу РФ, які дали американській розвідці підстави говорити про спробу втручання Росії у вибори 2016 року на користь Трампа.

Ця інформація була такою секретною, що американські конгресмени та їхні помічники з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише у штаб-квартирі ЦРУ. Там вони зберігались у замкненому сейфі.

Як таємні документи опинилися в Білому домі

В останні дні свого перебування на посаді президента Дональд Трамп наказав привезти таємні документи до Білого дому, збираючись частину з них розсекретити та довести, що насправді втручання РФ було спрямоване проти нього та не мало реального підґрунтя.

Робота над документами велася під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза.

У Білому домі створили кілька копій таємних документів з відредагованими даними. Їх планували розповсюдити серед республіканців у Конгресі та правих журналістів. Однак, до цього справа не дійшла - копії вилучили для додаткового погодження. Інформацію повністю досі не оприлюднили.

Тим часом оригінал документів зник, і розвідувальні служби США досі не знають, де він.

На кого падає підозра

За інформацією CNN, за однією з версій, таємні документи могли опинитися у згаданого Медоуза. Але він це категорично заперечує.

Секретних матеріалів не знайшли під час обшуку резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, коли проводилося розслідування щодо неналежного поводження експрезидента США із документами.

Нагадаємо, згідно з результатами нового опитування, політичні позиції президента США Джо Байдена перебувають у найслабшому місці за весь період його президентства. Виборці дають йому найнижчі оцінки за роботу та вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.

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