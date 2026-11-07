Таємнича місія у космосі: SpaceX запустила секретні військові супутники США

SpaceX запускает загадочную военную миссию / © The Daily Galaxy

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Увечері 6 листопада 2026 року компанія SpaceX вивела на орбіту засекречений вантаж у межах місії USSF-432 на замовлення Космічних сил США.

Ракету Falcon 9 запустили з бази Ванденберг у Каліфорнії о 16:48 за місцевим часом (00:48 за Гринвічем 7 листопада). На відміну від комерційних місій, ані SpaceX, ані Пентагон не розкрили жодних деталей про призначення, вагу чи кінцеву орбіту космічного апарата, пише Тhe Daily Galaxy.

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Таємничий запуск та припинення трансляції

Секретність супроводжувала весь процес запуску. Приблизно через 10 хвилин після старту SpaceX вимкнула пряму трансляцію. Глядачі побачили лише початковий етап польоту та успішну посадку першого ступеня ракети (бустера 1095) на автономну платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані. Для цього багаторазового ступеня це був уже восьмий політ.

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Водночас другий ступінь із таємничим корисним навантаженням продовжив рух у темряву космосу без будь-яких підтверджень щодо успішності розгортання апарата.

Цей запуск став уже 14-ю місією у сфері національної безпеки США для ракет Falcon 9 у 2026 році, що підкреслює зростаючу залежність оборонного сектору США від приватного космічного гіганта.

На що натякає траєкторія польоту?

Попри сувору секретність, аналітики космічних запусків із порталу NextSpaceflight.com висунули гіпотезу щодо призначення вантажу, дослідивши зони падіння ступенів ракети.

За їхньою інформацією, траєкторія та зони скидання обладнання місії USSF-432 точно збігаються з попередніми запусками супутників Starlink Group 15 на низьку навколоземну орбіту.

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«Ймовірно, це партія засекречених супутників для програми Космічних сил США із розвідки та цілевказання (SBST), побудованих на базі військової платформи SpaceX Starshield», — зазначають фахівці NextSpaceflight.

Якщо ця теорія підтвердиться, запуск є частиною нової оборонної стратегії США: замість використання кількох великих і вразливих супутників військове відомство розгортає розгалужену мережу з сотень дрібних розвідувальних апаратів. Наразі офіційні представники США залишають ці припущення без коментарів.

Зазначимо, запуск є частиною масштабного секретного проєкту SpaceX та Пентагону зі створення мережі військових супутників Starshield — спеціальної версії Starlink для оборонних потреб США. Замість використання поодиноких і коштовних апаратів, Космічні сили США переходять на розгортання сотень дрібних супутників на низькій навколоземній орбіті, що забезпечує безперебійну розвідку, захищений зв’язок і швидке цілевказання навіть у разі атаки ворога на орбітальне угруповання.

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