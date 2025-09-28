ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Таємничі дрони не дають спокою Данії: військові підтвердили нові польоти

Міноборони Данії повідомило про нові спостереження безпілотників над кількома військовими об’єктами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Данії

Прапор Данії / © pixabay.com

Минулої ночі над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники.

Про це йдеться в заяві Збройних сил країни.

У відомстві підтвердили факт появи дронів та повідомили, що для реагування були задіяні додаткові сили.

Будь-які інші деталі наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що НАТО посилює свою місію в Балтійському морі, направивши фрегат протиповітряної оборони у відповідь на польоти дронів у Данії.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie