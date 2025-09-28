- Дата публікації
Таємничі дрони не дають спокою Данії: військові підтвердили нові польоти
Міноборони Данії повідомило про нові спостереження безпілотників над кількома військовими об’єктами.
Минулої ночі над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники.
Про це йдеться в заяві Збройних сил країни.
У відомстві підтвердили факт появи дронів та повідомили, що для реагування були задіяні додаткові сили.
Будь-які інші деталі наразі не розкриваються.
Нагадаємо, що НАТО посилює свою місію в Балтійському морі, направивши фрегат протиповітряної оборони у відповідь на польоти дронів у Данії.