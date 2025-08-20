Таємничий об’єкт вибухнув у Польщі: що відомо про інцидент біля кордону з Україною

«Шахед» \ фото ілюстративне / © iStock

У ніч на 20 серпня у Люблінському воєводстві, що межує з Україною вибухнув невідомий об’єкт.

Ця подія викликала широкий резонанс: місцеві медіа та експерти одразу припустили, що це міг бути російський дрон типу «Шахед».

Що відомо про інцидент у Польщі — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Загадковий вибух у Польщі

У ніч з 19 на 20 серпня 2025 року в селі Осіни Люблінського воєводства в Польщі вибухнув невідомий об’єкт. Він впав приблизно за 100 кілометрів від українсько-польського кордону та за 40 кілометрів від Варшави.

Місцевий поліцейський Марцін Йозвік в розмові із журналістами повідомив, що повідомлення про вибух у селі Осіни було отримано о 2:22 годині.

За даними правоохоронців, предмет впав на кукурудзяне поле, після чого стався вибух.

Після вибуху в трьох сусідніх будинках вибило шибки з вікон, але ніхто не постраждав. На місці інциденту знайшли підгорілі металеві та пластикові уламки, а також обгорілі качани кукурудзи.

«Під час розслідування ми виявили металеві та пластикові частини невідомого предмета на незабудованій території. Пошкоджено господарську будівлю: вибило вікна та пошкодило двері», — йдеться в повідомленні поліцейських.

Уламки, які знайшли на місці вибуху невідомого об'єкта / Джерело: Х

За словами старшого сержанта Марціна Йозвіка, на території видно сліди випалювання, але відсутній кратер від удару. Командир пожежної охорони Зенон Пісєвіч повідомив, що гасіння не було потрібним.

Наразі розслідування триває, поліція охороняє місце вибуху, але наразі офіційно не підтверджено військовий характер дрона.

Також у соцмережах з’явилось відео вибуху.

Що кажуть військові та влада

В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі зазначили, що порушень повітряного простору Польщі у ніч на 20 серпня не зафіксовано «ні з боку України, ні з боку Білорусі».

Там повідомили, що виявлений об’єкт може бути частиною старого двигуна з пропелером.

«Після попереднього аналізу записів радіолокаційної системи, минулої ночі не було зафіксовано жодного порушення повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі. Інформацію про виявлення уламків об’єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з проппелером, було передано до Центру повітряних операцій — Командування повітряного компонента», — йдеться у повідомленні військових.

Тим часом влада Польщі розглядає три сценарії:

це міг бути військовий безпілотник,

використання дрона для контрабанди;

диверсія на території країни.

«За попереднім аналізом, радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору, що не означає, що ми не будемо перевіряти подію в цьому напрямку. Це одна з гіпотез. Дрони — це невеликі об’єкти, тому що, найімовірніше, ми говоримо про дрон, який розбився. Наразі він не має ознак, які б одразу свідчили про військовий характер, — сказав міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Місцеві медіа повідомляють про російський «Шахед»

За неофіційною інформацією газети Rzeczpospolita, це міг бути російський безпілотник Shahed, який Росія використовує в окупаційній війні проти України.

«Об’єктом, який вибухнув в Осінах, міг бути іранський безпілотний апарат типу Shahed 131 або 136 (у російській термінології Герань-1 і Герань-2). У 2023 році Росія розпочала виробництво Shahed 136 з використанням власних електронних компонентів», — йдеться у матеріалі видання.

Водночас військовий портал Defense Express також заявляє, що невідомим обєктом, який вибухнув у Польщі міг бути «Шахед».

«Усе вказує на те, що російський дрон типу «Шахед» сьогодні, у ніч на 20 серпня, порушив повітряний простір Польщі та впав за 100 км від її кордону та у 70 км від Варшави поряд з селищем Осини у Люблінському воєводстві», — зазначають аналітики.

Тим часом наразі офіційно мова йде лише про «невстановлений об’єкт», що впав й вибухнув близько опівночі.

Експерти зазначають, що вибух стався в полі, далеко від населених пунктів. Його сили вистачило, щоб у найближчій будівлі вилетіли шибки. Цю інформацію також підтвердила польська поліція.

Там зазначають, що у питанні причин вибуху Варшава обрала стратегію заперечення, адже командування заявило, що порушень повітряного простору не було зафіксовано.

Схожі випадки

Аналітики Defense Express нагадали, що у травні 2023 року російська ракета Х-55 впала біля міста Бидгощ. Експерти провели паралель, що тоді влада також спочатку заперечувала порушення, а потім визнала факт, що призвело до скандалу.

«Аналогічний метод — спочатку не визнавати, сповідує й Румунія, на території якої російські шахеди вибухають регулярно», — зазначають аналітики.

Згодом 29 грудня того ж року, ще одна російська ракета вдерлася в повітряний простір Польщі. Тоді вона провела у небі над країною три хвилини, заглибившись на 40 кілометрів.

Ще один інцидент стався 5 листопада 2022 року в польському Пшеводуві, коли загинули двоє людей. Тоді Росія також атакувала Україну. Трагедія у Польщі ймовірно, була спричинена ракетою української протиповітряної оборони.

Також, 26 серпня 2024 року під час масованої атаки РФ на Україну, на територію Польщі залетів повітряний об’єкт із міста Шептицький, що на Львівщині. Цей об’єкт підтвердили три радіолокаційні станції.

Він зник через 25 кілометрів після перетину кордону. Командування не змогло його збити через погодні умови та відсутність візуального підтвердження.

Тоді генерал-майор Мацей Кліш Збройних сил Польщі припустив, що об’єкт міг залишитися на території Польщі, хоча й не виключав, що він залишив країну.

