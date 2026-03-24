Таємничий "подарунок" від Ірану: Трамп заінтригував заявою

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 24 березня, заінтригував світ заявою про отримання таємничого та дуже коштовного «подарунка» від представників Ірану. Цей несподіваний жест доброї волі безпосередньо пов’язаний із нафтогазовою сферою та може стати ключем до дипломатичного завершення війни на Близькому Сході.

Про це пише CNN з посиланням на розмову американського лідера з журналістами.

Таємничий презент та Ормузька протока

Спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, Дональд Трамп відмовився розкривати всі карти, однак натякнув, що «подарунок» стосується розблокування Ормузької протоки — найважливішої транспортної артерії для світової торгівлі енергоносіями, яка була фактично перекрита через бойові дії.

«Вони зробили нам подарунок, і цей подарунок прибув сьогодні. Це був дуже великий подарунок, який коштує величезних грошей, і я не збираюся говорити вам, що це таке, але це був дуже значний презент», — розповів Трамп.

Він додав, що цей крок має пряме відношення до нафти, газу та потоку ресурсів через протоку.

Зміна режиму та нові лідери

Американський президент підкреслив, що виконання цієї обіцянки з боку іранських переговірників чітко свідчить про їхню готовність до конструктивного діалогу. За його словами, вони пообіцяли зробити цей крок і дотримали слова, що означає лише одне — Вашингтон зараз співпрацює з «правильними людьми».

Ба більше, Трамп охарактеризував останні події в близькосхідній державі як фактичну зміну влади. Він зауважив, що нинішні лідери кардинально відрізняються від тих, з ким Сполучені Штати мали справу на початку конфлікту і хто, власне, створив усі ці масштабні проблеми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп націлений на масштабну угоду з Іраном задля припинення конфлікту на Близькому Сході. Однак ізраїльські посадовці скептично оцінюють шанси на успіх.