Російський літак / © Getty Images

Урядовий російський літак Іл-96 із бортовим номером RA-96018, що належить до спеціального льотного загону «Росія», здійснив несподівану подорож до США.

Дані про політ опублікував сервіс Flightradar24.

На борту літака, який зазвичай використовується для перевезення високопосадовців РФ, ймовірно, перебувала делегація, однак ні Москва, ні Вашингтон офіційно не підтвердили жодного візиту.

Відомо, що літак вилетів із Москви, після чого здійснив коротку зупинку в Санкт-Петербурзі. Далі борт попрямував до США, де здійснив посадки у двох великих аеропортах.

Першою точкою був Нью-Йорк — літак приземлився о 15:27 за місцевим часом (22:27 за Києвом). Після нетривалого перебування він вилетів до Вашингтона і сів там о 20:56 (03:56 26 червня за київським часом).

Не було жодних публічних заяв про офіційні зустрічі чи переговори з російською делегацією у США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зателефонував та пропонував допомогу США щодо Ірану на тлі ймовірних територіальних амбіцій.

«Він телефонував днями, запитав: „Чи можу я вам допомогти з Іраном?“ Я сказав: „Ні, ви можете допомогти мені з Росією. Бо, знаєте, за останні кілька тижнів ми подбали про Індію і Пакистан…“ — прокоментував Трамп.

Також відомо, що Володимир Путін, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за підозрою у скоєнні воєнного злочину, не приїде особисто на саміт БРІКС у Бразилії. У Ріо-де-Жанейро, де відбудеться зустріч лідерів країн об’єднання 6–7 липня, російському лідеру може загрожувати арешт.

Представник Кремля пояснив, що бразильська влада так і не надала достатніх гарантій, які дозволили б Путіну взяти участь у заході офлайн. Замість нього до Бразилії вирушить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.