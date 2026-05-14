Таємничий сувій Мертвого моря пов’язали з пророцтвами про "кінець світу" — дослідження

Мідний сувій

Реклама

Археологи висунули нову теорію щодо загадкового Мідного сувою, знайденого ще 1952 року поблизу Мертвого моря. На відміну від інших сувоїв, написаних на папірусі чи пергаменті, цей артефакт був вигравіруваний на мідних пластинах.

Про це пише Daily Mail.

Що виявили вчені

Дослідники звертають увагу, що сувій містить десятки загадкових записів із описами схованок золота та срібла. У текстах згадуються гробниці, цистерни, сходи та заховані контейнери зі скарбами.

Реклама

Археолог Шимон Гібсон із Університету Північної Кароліни вважає, що сувій міг бути не картою скарбів, а секретним документом, пов’язаним із повстанням Бар-Кохби проти Римської імперії у II столітті нашої ери.

За його словами, перелічені у сувої багатства могли бути коштами, які таємно збирали для підтримки повстання.

«Мідний сувій може зберігати докази багатства, таємно зібраного під час повстання», — припускає дослідник.

Вчені також нагадують, що саме в той період серед єврейських громад були поширені апокаліптичні настрої та очікування божественного втручання. Через це частина експертів пов’язує сувій із віруваннями про «кінець світу».

Реклама

Усього артефакт містить 64 записи. Деякі з них описують конкретні місця схованок. Наприклад, один із фрагментів згадує «скриню з грошима вагою сімнадцять талантів», заховану під сходами у долині Ахор.

Попри десятки років пошуків, жоден зі скарбів, описаних у сувої, досі не знайдено.

Однією з головних загадок залишається те, чому документ виготовили саме з міді. Через крихкість металу сувій було важко розгорнути, тому вчені припускають, що його могли створити як секретний запис, призначений лише для обраних.

Раніше вчені знайшли нове пояснення існування Бермудських островів. Під дном Атлантики виявили товстий шар вулканічної породи, який утримує архіпелаг над водою. Дослідники вважають, що саме ця структура також пояснює частину аномалій Бермудського трикутника без містики чи надприродних явищ.

Реклама

Новини партнерів