Таємниці нацистських архівів: у Аргентині виявили 83 ящики з документами (фото)

Старі ящики, знайдені під час реорганізації судового архіву. Фото: Верховний суд Аргентини

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У підвалах Верховного суду Аргентини виявили 83 дерев’яні ящики з нацистськими документами, які можуть пролити світло на міжнародні фінансові мережі Третього рейху. Знахідка сталася випадково під час підготовки до створення Музею суду.

Про це повідомило видання Верховний суд Аргентини.

Як повідомляє установа, документи прибули до Аргентини в 1941 році на японському пароплаві «Нана-Мару» — вони мали надійти до німецького посольства в Токіо. Однак аргентинська митниця конфіскувала вантаж, незважаючи на протести німецьких дипломатів, які стверджували, що в ящиках — лише особисті речі.

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Під час перевірки виявилося, що в ящиках були нацистські листівки, фотографії, пропагандистські матеріали та документи НСДАП. Спроба повернути їх Німеччині провалилася завдяки втручанню парламентської комісії, яка виявила антидемократичний зміст вмісту.

80 років ящики лежали в архівах, але тепер їх уважно вивчать. Метою є з’ясувати, чи містяться там свідчення про Голокост або дані про фінансові операції нацистів. До дослідження долучилися єврейські організації, що дає надію на нові історичні відкриття.

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Ящики з нацистськими документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Нагадаємо, ми показували, як виглядають містичні місця нацистів тоді і зараз.