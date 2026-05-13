Таємниця Бермудських островів отримала нове пояснення: що приховує океанське дно

Вчені розкрили нову таємницю Бермудських островів, виявивши під океанічним дном приховану гігантську структуру. Вона, ймовірно, утримує архіпелаг над рівнем моря вже десятки мільйонів років.

Дослідники з Інститут Карнегі та Єльський університет з’ясували, що під островами розташована масивна плита легкої вулканічної породи, товщина якої становить близько 19 км. Саме вона працює як своєрідний «кам’яний пліт», підтримуючи підняття морського дна.

За словами вчених, ця структура сформувалася приблизно 30–35 млн років тому після підйому розпеченої магми з глибин Землі. Згодом вона охолола й застигла під океанічною корою, створивши легший шар породи, який і досі підтримує архіпелаг.

«На відміну від більшості піднятих океанічних районів, які залежать від активних вулканів, щоб залишатися високо над хвилями, хвилі Бермудських островів пояснюються раніше небаченою геологічною подією, яка доводить, що стародавні вулканічні залишки також можуть утримувати острови на місці», — йдеться у матеріалі.

Для дослідження фахівці використали понад 20 років записів сейсмічної активності. Аналіз хвиль землетрусів дозволив побачити будову порід на глибині понад 40 км без додаткового буріння.

«Бермудські острови — захопливе місце для вивчення, оскільки їхні геологічні особливості не відповідають класичній моделі мантійного шлейфу. Це свідчить про існування інших процесів у мантії Землі, які ще недостатньо вивчені», — зазначив дослідник Вільям Фрейзер.

Науковці також нагадують, що район Бермудського підвищення давно пов’язують із різноманітними аномаліями, зокрема незвичними магнітними сигналами та слабшими гравітаційними показниками. Втім, дослідники підкреслюють: ці явища мають природне геологічне походження та не становлять небезпеки.

