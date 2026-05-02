Таємниця мумії з підвалу розкрита: ким був загадковий мешканець занедбаного особняка

У Великій Британії встановили особу муміфікованого тіла, яке виявили у підвалі покинутого особняка 2010 року.

Про це пише Daily Mail.

Розслідування почалося зі скарг сусідів. Вони стверджували поліції, що зі старовинного будинку чутно дивний запах. Поліцейським довелося пробиратися до території сходами із сусіднього саду. Орієнтуючись на запах, вони зайшли до підвалу, де й виявили мумію. Останки були в такому стані, що кількох поліцейських знудило.

Через 16 років таємницю мумії розкрили. Вона належить ірландському будівельнику на ім’я Френк, який винаймав частину будинку у його власника — Нікола Халбріттера.

У дворі Халбріттера розрослася небезпечна інвазивна рослина — рейнутрія японська. У будинку лопнула водопровідна труба, навколо якої почали збиратися хмари комарів. У будинку також розплодилися щури.

Чоловіка кілька разів намагалися зобов’язати впорядкувати будинок, але йому вдавалося уникати цього.

