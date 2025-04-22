Таємниця нового портрета Трампа розкрита: кому Путін замовив картину

Путін подарував Трампу портрет роботи Нкаса Сафронова

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Журналісти вперше побачили портрет президента США Дональда Трампа , імовірно подарований йому минулого місяця кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Таємницю портрета розкрив його автор – російський художник Нікас Сафронов.

Про це пише CNN.

Подарунок американському президентові доставив його спецпредставник Стів Віткофф, який в інтерв'ю ведучому подкасту Такеру Карлсону описав картину як «прекрасний портрет» пензля «провідного російського художника». При цьому, за словами Вїткоффа, Трамп був «явно зворушений». Однак досі портрет не показували широкому загалу.

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Картина Сафронова зображує Трампа з піднятим нагору кулаком на сцені після невдалого замаху на нього під час мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні 2024 року.

© скриншот з відео

«Для мене було важливо показати кров, шрам та хоробрість Трампа під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне їй те, на що вона заслуговує», — розповів художник.

Видання зазначає, що Сафронов вже написав кілька портретів світових лідерів, зокрема покійного Папу Франциска, президента Індії Нарендру Моді та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

За словами Сафронова, портрет президента США йому замовили «якісь люди, які попросили намалювати Трампа таким, яким я його бачу». При цьому митець стверджує, що не знав, ким були його замовники, але підозрював, що то були люди з Кремля.

"Коли я почав писати портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати за нього грошей, бо підозрював, для чого призначається ця картина", - розповів Сафронов.

За його словами, через деякий час з ним зв'язався сам Путін і сказав, що приємний портрет Трампа став важливим кроком на шляху покращення відносин Росії та США.

Портрет Трампа, показаний журналістам Сафроновим, схожий на картину, яку повісили у Великому фоє Білого дому замість офіційного портрета колишнього президента США Барака Обами.

Нагадаємо, Путін передав Трампу його портрет як особистий подарунок.