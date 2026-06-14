Таємниця розкрита: що означають зелена та помаранчева крапки вгорі екрана iPhone

Помаранчева точка на екрані iPhone / Фото: Apple

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Багато з нас користуються пристроями Apple відтоді, як себе пам’ятають. І коли вам здається, що ви вже знаєте про свій iPhone геть усе, обов’язково з’являється якась нова деталь, що змушує задуматися.

Останнім часом власники iPhone масово почали звертати увагу на загадкові помаранчеві та зелені крапки, які з’являються у верхній правій частині екрана, поруч із іконкою мобільного зв’язку. Це питання спровокувало бурхливі дискусії в соціальних мережах, пише Unilad.

Все почалося з того, що один із користувачів соцмережі X (Twitter) поцікавився: «Мені цікава різниця між зеленим і жовтим (помаранчевим) світлом. Хтось знає, чим вони відрізняються?»

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Пост швидко став вірусним, і в коментарях люди одразу почали висувати власні теорії — не обійшлося й без жартів.

«Зелений означає, що твій iPhone підробка прямо з Temu, а що таке помаранчевий — я не знаю», — написав один користувач.

Інший додав більш моторошну версію: «Зелений означає, що за вами стежать. Помаранчевий — що вас слухають».

На щастя, Apple має офіційну сторінку підтримки, яка розвіює всі міфи та заспокоює користувачів, чітко пояснюючи призначення індикаторів.

Що насправді означають кольорові крапки

Помаранчева крапка: означає, що якась із програм на вашому iPhone в цей момент використовує мікрофон.

Примітка від Apple: цей індикатор може відображатися як помаранчевий квадрат, якщо у вас увімкнено функцію «Диференціація без кольору» в меню Параметри > Доступність > Дисплей і розмір тексту.

Зелена крапка: означає, що додаток використовує або тільки камеру, або камеру разом із мікрофоном.

Ці індикатори є важливою функцією безпеки Apple, яка допомагає контролювати, які програми мають доступ до вашої камери чи мікрофона в режимі реального часу, захищаючи вашу конфіденційність.

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Що ще нового в Apple?

Нагадаємо, що на нещодавній Всесвітній конференції розробників (WWDC) Apple розкрила безліч деталей про майбутню iOS 27. Однією з найочікуваніших фішок стало оновлення для власників AirPods.

Уже цієї осені навушники отримають кастомний еквалайзер (EQ). Це дозволить користувачам самостійно налаштовувати трисмуговий еквалайзер (низькі, середні та високі частоти) під свій смак.

Окрім цього, Apple розширює функціонал GymKit: власники AirPods Pro 3 зможуть синхронізувати дані про частоту серцевих скорочень через iPhone прямо під час прослуховування аудіо. Новий кастомний еквалайзер буде сумісний з AirPods Max 2, AirPods Pro 3 та AirPods 4.

Нагадаємо, навіть повністю розряджений iPhone можна знайти — завдяки функції Find My, але для цього важливо заздалегідь увімкнути кілька налаштувань.

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