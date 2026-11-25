Вбивство 16-річної дівчини в Канаді розкрили через 58 років / © Pexels

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Майже шість десятиліть знадобилося канадським правоохоронцям, щоб встановити особу підозрюваного у вбивстві 16-річної Жаклін «Джекі» Данліві. Розкрити злочин, скоєний 1968 року, вдалося завдяки сучасним технологіям дослідження ДНК.

Про це пише UNILAD.

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Підозрюваним виявився Майкл Джозеф Мур, який понад чверть століття працював у пожежній службі. На момент загибелі дівчини йому було 25 років. Чоловік помер 2018 року. Як зазначили в поліції, якби він досі був живий, його заарештували б у зв’язку з убивством підлітка.

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Прориву в розслідуванні вдалося досягти завдяки співпраці правоохоронців із судово-медичною лабораторією Othram у Техасі. За допомогою генетичного аналізу фахівці шукали потенційних далеких родичів підозрюваного. Саме дослідження родинних зв’язків допомогло встановити його особу.

Окрім того, слідчі провели додаткові опитування, зібрали нові докази та отримали зразки ДНК для порівняння.

Трагедія сталася 9 січня 1968 року в канадському місті Лондон, що в провінції Онтаріо. Того дня Данліві закінчила робочу зміну в магазині. Менш ніж за дві години троє молодих людей виявили її тіло на території школи за кілька миль від місця роботи.

Розтин показав, що дівчина померла внаслідок асфіксії. Згодом також з’явилася інформація про травму голови та сексуальне насильство.

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Щодо підозрюваного відомо, що він був уродженцем Ірландії та переїхав до Канади за рік до трагедії. Після загибелі Данліві Мур почав працювати в пожежній службі Лондона, якій присвятив 28 років. На момент виходу у відставку він мав звання капітана.

Начальник поліції Тай Труонг зазначив, що впродовж майже шести десятиліть родина Данліві жила з болем втрати, не знаючи, хто відповідальний за смерть дівчини. За його словами, навіть якщо розслідування ускладнюється, зачіпки вичерпано або від моменту злочину минуло багато років, поліція не звільняється від відповідальності за розслідування особливо тяжких злочинів.

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