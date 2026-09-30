Таємний апарат Холодної війни несподівано вибухнув у космосі: що з ним сталося

Супутник (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Американський розвідувальний супутник USA-32, запущений ще за часів холодної війни, несподівано зруйнувався на низькій навколоземній орбіті. Після цього навколо нього утворилася хмара уламків, причини інциденту поки що невідомі.

Про це йдеться в матеріалі Gizmodo.

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Система стеження Космічних сил США підтвердила, що супутник розпався 13 вересня о 17:13 за східним часом США. Подію класифікували як фрагментацію — тобто космічний апарат раптово розлетівся на менші частини.

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Космічні сили США вже відстежують уламки. Наразі безпосередньої загрози для інших апаратів на орбіті не зафіксували, хоча потенційно космічне сміття може залишатися небезпечним і надалі.

Таємний супутник холодної війни

USA-32 запустили 5 вересня 1988 року на ракеті Titan II SLV. Він був частиною секретної програми Національного розвідувального управління США, створеної для космічної розвідки.

У межах цієї програми супутник також був відомий як FARRAH III. Апарат мав перехоплювати радіочастотне випромінювання, зокрема сигнали зв’язку та інші електронні сигнали.

Після часткового розсекречення програми стало відомо, що одним із її завдань було перехоплення радянських радіолокаційних сигналів у діапазоні від 2 до 18 ГГц. Водночас повні можливості USA-32 і деталі його роботи досі залишаються закритими.

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За даними The Space Review, супутник ще спостерігали на орбіті 2021 року, хоча невідомо, коли саме він припинив активну роботу.

Що могло статися

Через кілька днів після руйнування приватна компанія s2a systems зафіксувала кілька фрагментів апарата на низькій навколоземній орбіті.

За даними Spaceweather.com, руйнування сталося приблизно на висоті 775 км над Землею. Точна кількість уламків наразі невідома.

Причиною міг стати вибух залишків пального у герметичному баку, несправність акумулятора або зіткнення з космічним сміттям.

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Водночас жодних доказів того, що супутник навмисно знищили або застосували протисупутникову зброю, немає.

Тож причина руйнування USA-32 поки що залишається такою ж загадковою, як і більша частина його роботи на орбіті.

Невдала місія порятунку телескопа NASA Swift

Нагадаємо, раніше космічний апарат Link компанії Katalyst Space Technologies згорів в атмосфері Землі після невдалої спроби підняти орбіту старої обсерваторії NASA Swift.

Link провів у космосі майже три місяці. Місія вартістю близько 30 млн доларів мала врятувати телескоп від поступового падіння на Землю, однак завершилася невдачею.

За прогнозами, сама обсерваторія Swift, орбіта якої продовжує знижуватися, також має увійти в атмосферу на початку листопада.

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