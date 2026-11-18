Навроцький подарував Трампу бурштиновий «трон»

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Президент Польщі Кароль Навроцький зробив президенту США Дональду Трампу дуже незвичайний подарунок, про який гадки не мали ні суспільство, ні Міністерство закордонних справ, ні навіть польське посольство у Вашингтоні. Йдеться про «бурштиновий трон».

Про це пишуть TVN24.

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«Бурштиновий трон» для Трампа: таємний подарунок Кароля Навроцького

Як вдалося дізнатися репортеру телеканалу TVN24+, йдеться про крісло, щедро оздоблене бурштином. За даними джерел у президентській канцелярії, відомості про цей «трон» ретельно приховували навіть усередині самої адміністрації.

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Усе відбулося 14 червня 2026 року. Того дня в небі над американською столицею пролітали винищувачі ВПС США, а на галявині перед Білим домом встановили октагон. Там організували масштабне шоу з нагоди 250-ї річниці підписання Декларації незалежності США та 80-річного ювілею Дональда Трампа.

У Білому домі подію назвали однією з найвидовищніших ночей в американській історії. Серед 4000 гостей був і президент Польщі Кароль Навроцький.

За кілька днів до поїздки очільник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач анонсував журналістам, що польський лідер везе до США два подарунки.

«Подарунок обрано, але зараз я не буду розкривати таємницю — у належний час ви про все дізнаєтеся. Це буде гарний подарунок, і я навіть можу сказати, що їх буде два. Один більш особистий, інший — державного характеру», — пояснював посадовець.

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Після завершення візиту канцелярія президента повідомила, що «від імені польського народу» Навроцький передав Трампу мармурову таблицю. Її планують вмонтувати у монументальну тріумфальну арку, яку зведуть у Вашингтоні на честь 250-річчя створення Сполучених Штатів.

Натомість про зміст другого, «більш особистого» презенту, ніхто з оточення Навроцького не говорив. Раніше видання Newsweek написало, нібито Трамп отримав виготовлені на замовлення золоті запонки з чорним оніксом, і цю версію швидко підхопили інші медіа. Проте журналістське розслідування TVN24+ показало, що особистий подарунок виявився зовсім іншим.

Фото: TVN24

Журналісти також розшукали автора незвичайного меблевого витвору — відомого польського майстра-бурштинника Люціана Мирту. Примітно, що кілька місяців тому президент Навроцький нагородив його Офіцерським хрестом Ордену Відродження Польщі за визначний внесок у розвиток польської культури. Раніше митець уже співпрацював із президентською адміністрацією за каденції Анджея Дуди.

У розмові з TVN24+ Мирта розповів, що після того, як 2018 року він передав перше подібне крісло Анджею Дуді, канцелярія замовила у нього другий аналогічний екземпляр. Уже тоді його нібито планували подарувати Дональду Трампу.

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«Знаючи, що канцелярія бідна, я погодився на відшкодування мінімальних витрат», — додав майстер.

Водночас ані сам бурштинник, ані Марцін Пшидач не стали називати реальну вартість цього виробу. Попри це, у Варшаві запевняють, що подарунок справив на Трампа неабияке враження.

«Ми отримали зворотний зв’язок, що подарунок справив враження. Водночас він демонструє прекрасну історію Польщі, ремісничу майстерність, особливо в контексті походження пана президента [Навроцького] з Гданська. Балтійське море, бурштин — це справді вражає», — зазначив міністр зі справ президента.

Інші жести в бік Трампа від Польщі

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у разі створення постійної військової бази США на території країни її назвуть «Форт Трамп».

За його словами, остаточне рішення є лише питанням часу, а будівництво об’єкта сподіваються завершити до закінчення президентського терміну Дональда Трампа 2029 року, щоб він міг особисто взяти участь у відкритті.

Ідея такої бази виникла ще 2018 року за часів Анджея Дуди, проте особливо активізувалася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну: у травні 2026 року Трамп оголосив про намір додатково направити до Польщі 5000 військових, а у вересні американські представники вже оглянули потенційні майданчики для дислокації.

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