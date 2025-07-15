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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Таємний син Путіна від Кабаєвої пішов шляхом матері: що відомо

Хлопчика, якого вважають таємним сином Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої, помітили на гімнастичному фестивалі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Син Путіна

Іван Путін та Володимир Путін у дитинстві / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

У мережі з’явилися фотографії та відео хлопчика, який, як стверджується, є таємним сином Володимира Путіна. Мова йде про десятирічного Івана, якого нібито народила олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яка вважається таємною партнеркою російського диктатора.

Кадри з публічного виступу гімнастів опублікував антикремлівський Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Син Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої брав участь у великому номері „Лезгінка“ на фестивалі, який організовує його мама. Іван у команді хлопчиків-гімнастів з окремим номером усередині групового виступу, до його команди й прикута увага оператора. Він третій з кінця», — йдеться у повідомленні каналу.

Після 2023 року, за даними джерела, фото Івана було важко знайти, і він не брав участі в масових заходах. За численними фотографіями спортивної команди, за яку виступає Іван, можна помітити, що один з її учасників — непростий хлопчик. Коли команда перебуває у закритих приміщеннях (виступи, тренування), вона складається з восьми осіб. Однак, коли команда здійснює перельоти, зупиняється у звичайних готелях або відвідує публічні місця, її кількість скорочується до семи осіб.

«Хлопчик, що зникає, і є Іван Путін. Ну й Аліни Кабаєвої на фото „сімки“ теж немає. До речі, чомусь майже на всіх фото в Івана дуже сумне обличчя», — зазначає джерело.

Івана, якого ховають від публіки, фігурує як член збірної зі спортивної гімнастики і разом зі своєю імовірною матір’ю зафіксований на знімках з відкритих джерел, датованих 2023 роком. Є й пізніші знімки. За чутками, у народженого в Швейцарії Івана є молодший брат Володимир, якому зараз п’ять років. Його фотографій у відкритих джерелах немає.

Ймовірний син Путіна та Кабаєвої під час виступу / © скриншот з відео

Ймовірний син Путіна та Кабаєвої під час виступу / © скриншот з відео

Видання Daily Mail пише, що кремлівський диктатор ніколи не підтверджував інформацію про те, що у нього з Кабаєвою, яка молодша за нього на 30 років, нібито є діти. Але минулого року він необережно проговорився, що із задоволенням дивиться російські казки з «моїми малюками».

«Коли він згадав їх, на його обличчі промайнула усмішка», — йдеться у публікації.

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували будь-який зв’язок між ним і Кабаєвою, незалежні ЗМІ неодноразово писали про те, що у них є двоє синів. Проте досі дітей офіційно ніде не представляли. Передбачається, що вони живуть далеко від чужих очей під суворою охороною.

Кажуть, що у хлопчиків були гувернантки з Великої Британії та Нової Зеландії, але після початку війни проти України Путін, імовірно, найняв нових вчителів з ПАР для навчання своїх спадкоємців англійській мові. У повідомленнях також говориться, що нащадки кремлівського диктатора не відвідують школу і навчаються в резиденціях Путіна, як діти останнього російського царя.

Нагадаємо, перші фото Івана Путіна з’явилися кілька місяців тому. Журналісти назвали Івана Путіна «найсамотнішим хлопчиком у Росії»

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