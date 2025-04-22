Таємний син Путіна від Кабаєвої: з’явились перші фото хлопчика

Син Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої Іван / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

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У Мережі з’явились перші фото таємного сина президента Росії Володимира Путіна, десятирічного Івана, від коханки, гімнастки Аліни Кабаєвої.

Знімки опублікував російський антикремлівський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«У розпорядженні ВЧК-ОГПУ опинилися фото із зображенням найзасекреченішого і, мабуть, найсамотнішого хлопчика в Росії. Це Іван Володимирович Путін. Він майже не спілкується з іншими дітьми, проводячи весь час із охороною, гувернантками, вчителями — веде життя спадкоємця Тутті», — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

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Автори публікації також вказали, що до осені 2023 року Івана ще дуже рідко можна було помітити на громадських заходах. Саме там були зроблені опубліковані фото, і вони не є закритою чи особистою інформацією. Але потім ці «виходи у світ» сина Путіна припинилися.

Син Володимира Путіна Іван / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Аліна Кабаєва з сином від Володимира Путіна Іваном / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Син Володимира Путіна Іван та президент РФ у юності / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Нагадаємо, у грудні 2024 року Путін, ймовірно, проговорився про наявність у нього таємних малолітніх дітей. Відповідаючи на запитання журналіста, диктатор сказав, що любить дивитися фільми «зі своїми малюками».