Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник президента РФ та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні серію закритих «конструктивних» перемовин із високопосадовцями США щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву офіційного представника США та власні джерела.

Реклама

Мирні ініціативи та енергетика після війни

Візит Дмитрієва до столиці США відбувся у понеділок, 28 вересня. За словами американського посадовця, ключовою метою приїзду було продовження діалогу про мирне врегулювання та спільні економічні кроки.

Реклама

«Дмитрієв перебував у Вашингтоні для продовження конструктивних дискусій щодо мирного вирішення російсько-українського конфлікту та можливих американсько-російських енергетичних ініціатив після завершення війни», — зазначив чиновник США у коментарі виданню.

За даними джерел, обізнаних із перебігом підготовки візиту, спецпосланець Кремля провів зустрічі безпосередньо в Міністерстві фінансів та Міністерстві енергетики США.

Контекст дипломатичних контактів

Цей візит відбувся одразу після низки важливих міжнародних зустрічей:

Зустріч у Нью-Йорку: Минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, сторони обговорювали можливість потенційного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Візит до Москви: Раніше цього місяця спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели особисту зустріч із Володимиром Путіним.

Експерти зазначають, що візит Дмитрієва до Вашингтона свідчить про активізацію непублічних каналів комунікації між США та РФ для пошуку можливих точок дотику щодо завершення бойових дій.

Реклама

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що Росія нібито планувала повернутися до мирних переговорів з Україною після виборів, але цей процес зупинився через українські удари по російській території.

Новини партнерів

Новини партнерів