Таємний візит директора ЦРУ до Москви: експерт розкрив ключові питання переговорів

Директор ЦРУ Джон РеткліффДжон Реткліфф / © Associated Press

Реклама

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг бути пов’язаний з темами, які безпосередньо зачіпають стратегічні та економічні інтереси Сполучених Штатів. Зокрема, серед можливих ключових питань могли бути ситуація навколо Ірану, нафтовий ринок і пов’язані з ним ризики для американської економіки.

Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі «24 каналу».

Реклама

Він наголосив, що поїздки керівників американських спецслужб до Москви зазвичай відбуваються у моменти, коли сторони можуть обговорювати питання глобального масштабу.

Реклама

«Коли говорять про якийсь дипломатичний обмін, це ні про що. Такі поїздки дійсно відбуваються у моменти, коли можуть ухвалюватися глобальні рішення», — сказав Тимочко.

Чому візит відбувся саме зараз

Військовий оглядач нагадав, що 2021 року Москву відвідував тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс. Тоді представник США намагався донести до Кремля попередження щодо наслідків підготовки масштабного вторгнення до України.

Нинішній візит відбувається за інших обставин — на тлі російсько-української війни, дискусій щодо можливого подальшого розширення російської агресії та непростої ситуації всередині НАТО.

Однак на думку Тимочка, цього разу безпосередній інтерес Вашингтона міг бути пов’язаний передусім з питаннями, які становлять загрозу саме для США або можуть мати внутрішньополітичні наслідки для адміністрації Дональда Трампа.

Реклама

«Найімовірніше, тут йшлося про ситуацію, яка створює загрозу для самих США або має значення для передвиборчого періоду у Сполучених Штатах», — припустив експерт.

Однією з головних таких тем він назвав Іран. Військове протистояння навколо цієї країни, за його оцінкою, безпосередньо пов’язане з ситуацією на світовому енергетичному ринку.

Тимочко вважає, що в цьому контексті важливими є не лише військові аспекти конфлікту, а й контроль над нафтовими потоками та маршрутами постачання. Він припустив, що для адміністрації Трампа питання впливу на енергетичні ринки може мати не менше значення, ніж безпосередні військові результати протистояння.

Чого саме у Вашингтоні хочуть від Москви

За словами військового оглядача, додаткового значення набувають можливі домовленості між Росією та Іраном, які потенційно можуть впливати на обсяги нафти на світовому ринку.

Реклама

На цьому тлі важливим залишається питання видобутку й постачання енергоносіїв. США водночас намагаються впливати на країни ОПЕК, а окремі виробники можуть збільшувати обсяги видобутку понад раніше узгоджені показники.

Для Дональда Трампа стабільність нафтового ринку має не лише економічне, а й політичне значення, оскільки різке здорожчання пального безпосередньо відчувають американські споживачі.

«Якщо буде криза з нафтою, це, особливо перед виборами, вдарить по Трампу», — наголосив Тимочко.

Окремо він звернув увагу на Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів транспортування енергоносіїв. Будь-які серйозні перебої з постачанням через цей регіон можуть спричинити різкий стрибок світових цін на нафту, що матиме наслідки і для американського внутрішнього ринку.

«Я думаю, тут більше питання в нафті і в тому, щоб вплинути на Росію, щоб вона не гралася в іранську тему. Найбільше тут стоїть іранське питання, а не європейське», — заявив військовий оглядач.

Чи була Україна серед тем переговорів

Водночас Тимочко не виключає, що під час контактів американської та російської сторін могла обговорюватися й Україна. Однак на його думку, безпосередній інтерес Вашингтона в цьому разі може значною мірою стосуватися ширшої системи безпеки та ризиків, пов’язаних із ситуацією навколо Ірану і світового нафтового ринку.

Таким чином, візит Реткліффа до Москви, за оцінкою експерта, міг бути частиною ширшої дипломатичної гри, де російська позиція щодо Ірану та енергетичного ринку становить для США окремий стратегічний інтерес.

У чому важливість нафтового питання для США

Ще одним аспектом Тимочко назвав внутрішньополітичне значення енергетичної ситуації для Дональда Трампа. Ціни на нафту й пальне можуть безпосередньо впливати на настрої американських виборців, а отже, на позиції республіканців під час майбутньої боротьби за місця в Конгресі та Сенаті.

Водночас, за його словами, значну роль у політичних процесах США відіграють не лише соціальні мережі, а й потужні бізнесові та лобістські структури, здатні забезпечувати довгострокову підтримку політичних сил.

Оглядач зазначив, що соцмережі можуть швидко формувати емоційну реакцію аудиторії, однак це не завжди означає появу стійкої політичної підтримки.

«TikTok може впливати на маси, але не на виборців. Це про емоцію, а не про політичну суб’єктність певних груп», — пояснив він.

На його думку, для Республіканської партії значно важливішими залишаються структури, які мають довгостроковий вплив на своїх працівників, аудиторії та політичні процеси.

«Трамп мусить мати підтримку певних лобістських структур, які можуть дати йому голоси, щоб Республіканська партія і далі залишалася впливовою в Конгресі та Сенаті», — сказав Тимочко.

Нагадаємо, таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви обростає новими деталями. Що відомо про його переговори з російською стороною, попередження Путіну та загадковий рейс — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.

Новини партнерів

Новини партнерів