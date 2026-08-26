Таємний візит директора ЦРУ до Москви: у Путіна несподівано заговорили про «контакти»

Диреткор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф прибув до Москви із таємним візитом. У Путіна прокоментували і зазначили, що це були «контакти між службами безпеки».

Про це повідомили джерела Washington Post, знайомі з ситуацією.

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Реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для The Post заявив, що це були «контакти між службами безпеки». Він відмовився назвати мету візиту директора ЦРУ чи будь-які інші додаткові подробиці.

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Раніше для пропагандистських ЗМІ він заявив, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту «Внуково». Тоді він сказав, що російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Загадковий рейс американського літака — що відомо

Американські чиновники не анонсували поїздку Реткліффа, але загальнодоступні дані відстеження польотів Flightradar24 помітили рух транспортного літака уряду США з бази Ендрюс на околиці Вашингтона до столиці Росії. Літак вилетів з Москви приблизно через вісім з половиною годин, як показують дані відстеження.

Речники державних інституцій — ЦРУ, Пентагону та ВПС США — відмовилися від коментарів. Білий дім також не відповів на запит журналістів щодо таємного візиту директора ЦРУ.

Наразі невідомо, яка була мета поїздки та чи були до складу американської делегації якісь інші високопосадовці США.

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Останній візит директора ЦРУ був за декілька тижнів до нападу Путіна на Україну

Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Путіна до України — у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Дж. Бернс, який очолював агентство за часів президента Джо Байдена, попередив Путіна та його головних помічників не нападати на Україну та чітко пояснив, якими будуть наслідки. Втім, Москва розпочала повномасштабне вторгнення проти України.

Візит директора ЦРУ до Москви — що відомо

Нагадаємо, 25 серпня портал FlightRadar, який відстежує польоти літаків у режимі реального часу, зафіксував загадковий рейс американського літака. Як свідчать дані сервісу, до Москви несподівано прилетів військово-транспортний літак ВПС США. Літак прибув до Риги, звідки вилетів, з американського Кемп-Спрінгса. Там розташована авіабаза Ендрюс — одна з ключових військових баз США.

Згодом у CBS News повідомили, що до Москви на військовому літаку США прилетів директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф.

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