Таємний візит директора ЦРУ до Москви викликає безліч запитань: тривожні висновки The Washington Post

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Таємний візит директора американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Реткліффа до Москви викликає чимало запитань.

Про це повідомляють джерела The Washington Post, знайомі з ситуацією.

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Згідно з даними відстеження Flightradar24, військово-транспортний літак C-17A вилетів з об’єднаної бази Ендрюс у неділю ввечері, прямуючи до Риги, Латвії. Борт, ймовірно, пробув у Латвії на 24-годинну пересадку, перш ніж вилетіти до Москви у вівторок вранці, приземлившись невдовзі після 9 ранку.

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Другий літак ВПС США, C-40B, також вилетів з об’єднаної бази Ендрюс і приземлився в Ризі через кілька годин після прибуття C-17A до країни.

Американські журналісти зауважують, що візит голови ЦРУ до Москви відбувся на тлі посилення українських атак у глибинах Росії, зокрема у столиці. Також поїздка збіглася з напруженим періодом у відносинах між США та РФ.

Деякі аналітики попереджають, що президент Росії Володимир Путін може розпочати ескалацію військових розслідувань проти країн Балтії чи інших членів НАТО, що може призвести до нової кризи.

Чи зустрічався голова ЦРУ із Путіним: відповідь Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що Реткліфф начебто не зустрічався з Путіним. За його словами, контакти здійснювалися «через канали розвідувальних служб».

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У Кремлі такі переговори між країнами назвали «позитивним явищем».

«Контакти через канали розвідувальних служб самі по собі є позитивним явищем, позитивним процесом. Ці контакти часто тривають навіть у найскладніші моменти двосторонніх відносин», — сказав Пєсков.

Втім, на запитання, чи вважає Москва, що візит такого високопоставленого чиновника США може позитивно вплинути на російсько-американські відносини, Пєсков відповів, що робити такий висновок було б «передчасно».

«Але чи вплине це загалом на процес виведення наших двосторонніх відносин з глибокої кризи, в якій вони перебувають, — на даний момент говорити зарано», — додав він.

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Таємний візит директора ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, на думку політолога Володимира Фесенка, директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви, щоб передати Кремлю попередження щодо наслідків можливої ескалації війни. За його словами, переговори щодо завершення війни в Україні — лише одна з можливих версій.

Тим часом очільник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок вважає, що голова ЦРУ до Кремля передав Путіну сигнал від президента США Трампа. На тлі суперечливих заяв Кремля переговорний трек між США та Росією може знову набирати обертів.

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