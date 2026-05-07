Таємний звіт ЦРУ: розвідка спростувала заяви Білого дому про швидку перемогу над Іраном

Американська розвідка підготувала у Вашингтоні конфіденційний аналітичний звіт для вищого політичного керівництва країни, щоб попередити посадовців про неочікувану стійкість Ірану до жорсткого військового та економічного тиску.

Про те, чому таємні оцінки ЦРУ кардинально розходяться з оптимістичними публічними заявами про швидку перемогу та знищення ворожого потенціалу, пише The Washington Post.

Блокада не дає швидких результатів

Адміністрація президента США публічно запевняє, що економіка Ірану руйнується, військові не отримують зарплатню, а морська блокада діє як «сталева стіна», яка відрізала країну від доходів. Проте дані розвідки малюють зовсім іншу картину: Тегеран здатен протриматися під цією блокадою ще щонайменше три-чотири місяці, перш ніж зіткнеться з дійсно критичними економічними труднощами.

Іранці швидко адаптувалися: вони зберігають нафту на порожніх танкерах, які застрягли через блокаду, та обережно зменшують видобуток, щоб не пошкодити свердловини. Крім того, розвідники припускають, що Іран може почати масштабну контрабанду нафти залізницею через країни Центральної Азії. Джерела видання зазначають, що вище керівництво країни стало лише більш радикальним і щиро вірить, що зможе просто перечекати «політичну волю США», пригнічуючи будь-який внутрішній спротив.

Ракетний арсенал залишився цілим

Не менш разючим є розрив в оцінках військового потенціалу. Тоді як у Білому домі оптимістично заявляють, що ракети противника «майже знищені», а залишилося лише близько 18-19% арсеналу, ЦРУ наводить зовсім інші цифри. Насправді Іран зберіг близько 75% своїх мобільних пускових установок і понад 70% довоєнного запасу балістичних ракет.

Ба більше, режим зміг відновити роботу майже всіх підземних сховищ, активно ремонтує пошкоджену зброю і навіть продовжує збирати нові ракети. Але найбільшою загрозою для контролю над Ормузькою протокою залишаються недорогі безпілотники-камікадзе. Їх дуже легко ховати у невеликих складах, а експерти пояснюють: достатньо влучання лише одного такого дрона у комерційне судно, щоб світові страхові компанії назавжди відмовилися страхувати нафтові танкери в цьому регіоні.

Ризик стратегічного провалу

Водночас колишні керівники ізраїльської військової розвідки попереджають, що навіть багатомісячна ідеальна блокада може не змусити Тегеран пристати на вимоги Вашингтона, адже там просто не бачать потреби складати зброю. Іран розраховує на власну витривалість і готовий змусити своє населення голодувати заради продовження війни.

У підсумку конфлікт, який розпочинався заради повалення режиму та повного знищення його ядерної і ракетної програм, може обернутися для США стратегічною поразкою. Якщо Іран вистоїть, збереже свій військовий потенціал, продовжить збагачувати уран і ще й отримає послаблення санкцій у межах мирних переговорів, його режим вийде з цієї кризи набагато сильнішим і впевненішим, ніж був до початку війни.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що війна проти Ірану може закінчитися, якщо Тегеран виконає досягнуті домовленості. Водночас Ормузька протока знову буде відкритою для всіх суден.

